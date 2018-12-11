هنريك فون: الإمارات لديها القدرة على تحويل التحديات إلى فرص

الشارقة 24:

عبر هنريك فون شيل مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، ومنظم الثورة الرقمية الألمانية وعضو مجلس إدارة مجلس التنافسية الوطني بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن سعادته بالمشاركة في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 كمتحدث فيه، مشيراً إلى أنه فوجئ بالحضور الكبير للمنتدى من كافة الجنسيات.

وأضاف هنريك فون شيل أن الإمارات ستكون من بين أكبر خمس دول في العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الخمس المقبلة نتيجة لقدراتها القيادية على تطوير الاستراتيجيات المناسبة والتصدي للتحديات وتحويلها إلى فرص.

وأكد مؤسس الثورة الصناعية الرابعة في تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أنه قرأ كتاب الشيخ زايد الذي وصفه بأنه ملهم وذكر أن الكتاب يتضمن 10 مجلدات، 9 منها تستفيد منها الإمارات الآن في اقتصادها والمجلد الـ 10 تم مناقشته في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 ليتم تطبيقه حول العالم.

وأوضح هنريك، أن الاستثمار يتمركز حول أربعة أساسيات: الاقتصادي، والأعمال، والاجتماعي، والبيئي، مضيفاً أنه من خلال التركيز على كل عنصر ووصلاته، يمكن تحقيق الاستدامة، وهو مستقبل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف هنريك فون شيل أنه يجب توفير التدريب المناسب للقوى العاملة لبناء مهاراتهم اللازمة، مشيراً إلى أن الكيانات سوف تحتاج إلى التركيز على مصدر مواردها، سواء كانت طبيعية أو غير ذلك، ويجب النظر إلى البصمة البيئية والجوانب الاجتماعية لإنشاء نموذج مستدام موضح.

وأكد شيل أن التحول إلى الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة التخلي عن الإنسان، بل يهدف إلى تحسين نوعية الحياة على مستويات مختلفة، مستشهداً بتطبيق كتلة شين، مما يعني دخول 8 مليارات دولار إلى الأسواق، وزيادة عدد الممولين المحتملين.