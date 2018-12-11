محمد أمين: الشارقة تستحوذ على 30% من إجمالي الصناعة بالإمارات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

صرح سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أن الغرفة تشارك في فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر كراعي وشريك رسمي، ولها دور مهم في عملية تعزيز الاستثمارات المحلية في الإمارة وخدمة أعضائها والمنتسبين لها.

وأضاف أمين خلال تصريح خاص لـ "لشارقة 24"، "اليوم نتحدث خلال فعاليات المنتدى في جلسة خاصة حول أهمية غرف التجارة في القطاع الخاص، كما تحدثنا خلال الجلسة عن وجود أكثر من 70 ألف رخصة عضوية في إمارة الشارقة، بين تجارية وصناعية ومهنية، إضافة إلى وجود 3000 آلاف مصنع، ووجود قاعدة صناعية متميزة، مشيراً إلى أن 30% من إجمالي الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة موجودة في إمارة الشارقة، مؤكداً على أن ما تم ذكره يعتبر فرص حقيقية للاستثمار، واستكمالاً لهذا المنتدى الذي يعمل على جذب الاستثمارات العالمية والدولية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بالشكل الخاص.

وأكد مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة أن إمارة الشارقة لديها الكثير من المقومات الجاذبة في مختلف المجالات، منها مجال التعليم، والبنية التحتية، والصحة، إضافة إلى المدن الصناعية النموذجية.