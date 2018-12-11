"العربية للطيران" تطلق أولى رحلاتها إلى "براغ"

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الثلاثاء، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ، وجهتها الجديدة في أوروبا، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في الشارقة.

وأقلعت أولى رحلات الناقلة إلى هذه الوجهة من "مطار الشارقة الدولي"، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 7:35، لتحط في "مطار فاتيسلاف هافل الدولي" في براغ عند الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي.

وستسير "العربية للطيران" رحلاتها بين المدينتين، والتي تبلغ مدتها 6 ساعات و50 دقيقة، خمس مرات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد، حيث ستقلع رحلات الذهاب أيام الثلاثاء والأحد من الشارقة في تمام الساعة 07:35 صباحاً لتحط في براغ عند الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي، بينما تقلع رحلة العودة من مدينة براغ في تمام الساعة 12:00 لتحط في الشارقة صباح اليوم التالي في تمام الساعة 21:00، كما ستقلع رحلات الذهاب أيام الأربعاء والخميس والسبت من الشارقة في تمام الساعة 15:35 صباحاً لتحط في براغ في تمام الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي، بينما تقلع رحلة العودة من براغ في تمام الساعة 21:05 لتحط في الشارقة صباح اليوم التالي في تمام الساعة 06:05 بالتوقيت المحلي.