قيادات نسائية: الإمارات نموذج عالمي في الارتقاء بالمرأة

الشارقة 24:

أكدت قيادات نسائية تنامي اهتمام العالم بقضايا التوازن بين الجنسين في التعليم والتوظيف والحقوق الاجتماعية، وأن هذه القضايا باتت تحتل أولويات المنظمات الدولية التي تسعى إلى إرساء مبادئ أهداف التنمية المستدامة في العام 2030.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الارتقاء بالمرأة ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي"، استضافتها فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، والتي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بدعم من وزارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وشارك في الجلسة كلّ من جيسكا واردل، الشريك الإداري في شركة إم آند سي ساتشي، ونجاة بنشيبة سافينوس، الرئيس التنفيذي في مجموعة غزال الاستشارية، حيث تحدثتا حول أهم التوجهات العالمية الخاصة بتمكين المرأة ومضاعفة دورها في أسواق العمل والمجتمع، وناقشتا أهم القوانين والتشريعات الخاصة التي تتبعها الدول في هذا الشأن.

واستهلت واردل حديثها بالإشارة إلى وجود تحوّل في السلوك العالمي فيما يتعلق بمسألة التوازن بين الجنسين وبما يختص بدفع الرواتب وإعطاء المرأة فرصاً مناسبة للعمل، حيث قالت:" تشير الدراسات إلى وجود اهتمام كبير من مختلف دول العالم بمسألة الموازنة بين الجنسين، وهذا موضوع على أعلى قائمة الاجندة العالمية، وبالنسبة لي من المهم تغيير الأثر الاجتماعي بما يتعلق بالتوازن، لما له من أثر على الواقع الاقتصادي العالمي".

وتابعت: "فيما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة ينبغي أن تنتبه دول العالم أجمع إلى ضرورة وضع المرأة في مكان العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، وأعتقد أن هناك نوعاً من التشريعات الحكومية التي تسهم في دفع مسألة المشاركة قدماً، لكن ينبغي أن يكون هناك التعاون الإضافي من قبل القطاع الخاص لإيجاد قيمة اقتصادية حقيقية وتجارية، إضافة إلى ضمان توفير دخل عادل ومتكافئ، ودولة الإمارات العربية المتحدة وفّرت بيئة داعمة للمرأة في شتى المجالات ويمكننا أن نرى أنه في العام المقبل سنشهد المزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بدعم المرأة".

من جهتها، توقفت نجاة بنشيبة سافينوس، الرئيس التنفيذي في مجموعة غزال الاستشارية عند مسألة تعزيز تحويل الاتجاهات الاجتماعية نحو المزيد من التمكين للنساء سواء في مجالات العمل أو الحياة، وأكدت أن كلمة تمكين لا تليق بواقع المرأة في يومنا الراهن باعتبار أن المرأة ممكّنة ولديها كامل حقوقها، مشيرة إلى أن المسألة تتعلق بتغيير الذهنية التي تحيط بمناخ أعمال النساء والنشاطات الاجتماعية التي تجلب الأحكام المسبقة للنساء.

وأضافت: "دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال إتاحة المجال للمرأة لتخوض غمار الحياة وتتواجد في مختلف التفاصيل سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية وها هي حكومة الدولة تسجل مثالاً على ذلك حيث رفعت مؤخراً نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة القادمة، بما يؤشر إلى الرؤية المستقبلية التي تؤكد دور المرأة الحيوي والريادي في شتى القطاعات، ويمكن اعتبار العام المقبل بمثابة عام المرأة في الإمارات".