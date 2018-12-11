مدير "صحة الشارقة": "الاستثمار الأجنبي" يُعزز استثمارات الرعاية الصحية

الشارقة 24:

أكد الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحي، على أهمية "منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر" في تعزيز استثمارات الرعاية الصحية في الإمارة.

وأضاف مدير هيئة الشارقة الصحي، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في تأسيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية كوجهة للرعاية الصحية الأفضل في المنطقة، والتي تشمل جميع أنواع المستشفيات، والعيادات، المنطقة اللوجستية، والمعدات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية المتوفرة في مدينة الشارقة للرعاية الصحية".

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أشاد الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي بمشاركة هيئة الصحة في الشارقة في "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018"، والذي من شأنها تعزيز استثمارات الرعاية الصحية في الشارقة، من خلال توفير الفرص المتاحة في الشارقة وطرق الاستثمارات في الرعاية الصحية.

واختتم الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي حديثه، مشيداً بمكانة الشارقة ومكانتها المميزة في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد والسياحة والتعليم.