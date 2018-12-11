خالد المدفع: "الاستثمار الأجنبي" منصة لرفع مستوى المعرفة

الشارقة 24:

على هامش افتتاح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، سلّط سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، على أهمية المؤتمر، الذي يستعرض منجزات الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

أكد رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، لـ "الشارقة 24"، أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، بدورته الرابعة، يمثل منصة لرفع مستوى المعرفة لدى رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث الإعلام والإبداع.

وأوضح رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس": "نحن نقدم من خلال منصتنا الرقمية الإمكانيات المختلفة، ونتطلع إلى إنهاء وإصدار التراخيص للشركات في فترة قصيرة جداً من الوقت، فضلاً عن أننا نقدم من خلال مختلف الخدمات التي تمكن رجال الأعمال من مزاولة أعمالهم على النحو الصحيح".

وأكد المدفع، أن مدينة الشارقة للإعلام هي هيئة منطقة حرة، تستقبل العديد من الاستفسارات التي تخص إنشاء شركات التي تتبنى للإبداع الإعلامي وإدارة الأعمال.