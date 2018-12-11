الصين وأميركا تبحثان خارطة طريق لدفع المحادثات التجارية

الشارقة 24 – د ب أ:

بحثت الصين والولايات المتحدة، الجدول الزمني وخارطة الطريق، لدفع المحادثات التجارية بينهما .

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه اتصل بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، لبحث النزاعات التجارية بين البلدين، وتنفيذ التوافقات التي توصل إليها مؤخراً رئيسا البلدين.

وأضاف البيان أن ليو، الذي يترأس حالياً المحادثات التجارية بين البلدين، تبادل مع الجانب الأميركي، وجهات النظر حول الجدول الزمني، وخارطة الطريق لدفع المحادثات التجارية قدماً.

ومن المتوقع، أن يتوجه ليو قريباً، إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات، لكن التوترات بين البلدين تفاقمت، بسبب اعتقال المسؤولة المالية بشركة هواوي الصينية في كندا، بناءً على طلب من واشنطن.

وكان الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، قد توصلا خلال قمتهما الأخيرة، التي عقدت نهاية نوفمبر الماضي، في بوينس آيرس، إلى هدنة لمدة 90 يوماً، تنتهي في الأول من مارس المقبل، تجمّد خلالها واشنطن، تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حالياً، على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية، إلى الولايات المتحدة سنوياً .