"الفجيرة للموارد الطبيعية" تطلق دليل الاستثمار التعديني للإمارة

الشارقة 24 – وام:

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، دليل الاستثمار التعديني الأول والشامل للإمارة، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بتوفير مناخ استثماري، لاستغلال الثروات المعدنية، التي تزخر بها الإمارة، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وتم الإعلان عن تفاصيل الدليل، خلال مؤتمر صحافي، عقد يوم الإثنين، في مقر المؤسسة، بحضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام، وعدد من رؤساء الإدارات والأقسام .

وأكد سعادة الأفخم، أن الدليل التعديني يحاكي رؤية دولة الإمارات، ورؤية إمارة الفجيرة، ويهدف إلى تعريف المستثمرين، بما تزخر به الإمارة من الثروات المعدنية.

وأشار سعادته، إلى أن الدليل يعرف بموقع الدولة بشكل عام، وأهم تكاوينها الجيولوجية، وثرواتها الطبيعية والمتنوعة والاستثمار، في قطاع الصخور الصناعية والتعدين، والموقع الجغرافي للإمارة بشكل خاص، بجانب تسليط الضوء على ما تقدمه المؤسسة، من تسهيلات ومزايا في الخدمات، لإسعاد المتعاملين، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب، الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .

بدوره، أعلن سعادة مدير عام المؤسسة، أن الدليل هو أول دليل تعديني شامل في الإمارة، ويهدف لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المستثمرين، حول جيولوجية إمارة الفجيرة، ويشمل جميع الدراسات والبحوث الجيولوجية، التي تمت على أراضي الإمارة.

ويتوفر دليل الاستثمار التعديني لإمارة الفجيرة، في نسخ مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى نسخة إلكترونية، على موقع المؤسسة الإلكتروني.