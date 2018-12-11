النفط يرتفع بدعم من تعطل الإمدادات في ليبيا

الشارقة 24 – رويترز:

عوضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعض خسائرها التي تكبدتها في اليوم السابق، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية، في مطلع الأسبوع. ‭ ‬ ‬

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط، وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية، والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات، الذي تقوده منظمة أوبك كافياً، للحد من تخمة المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.6%، عن آخر إغلاق لها مسجلة 60.30 دولار للبرميل في الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش.

وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولار للبرميل.

وجاءت الزيادة في أسعار النفط، بعد انخفاض نسبته 3% في الجلسة السابقة، وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية، ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط، أثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي، وبعض المصدرين من خارجها، وبينهم روسيا.

وفقدت العقود المستقبلية للخام، نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر الماضي، وسط تراجع في الأسواق المالية، وتزايد المعروض النفطي.