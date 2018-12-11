البرلمان التونسي يقر ميزانية بدون ضرائب جديدة

الشارقة 24 – رويترز:





وافق البرلمان التونسي، يوم الإثنين، على ميزانية 2019، التي لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، وستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضباً شعبياً، وفي بعض الأحيان احتجاجات عنيفة.

وتتوقع الميزانية، التي جرى إقرارها بموافقة 113 صوتاً من أصل 217، انخفاض العجز إلى 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع نسبته نحو 5 %.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري، أن عام 2018 سيكون آخر عام صعب للتونسيين، لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي، لتقليص عجز الميزانية، من خلال خفض الدعم، وإصلاح القطاع العام.

وتتوقع ميزانية العام المقبل، نمو الاقتصاد التونسي في عام 2019 بنسبة 3.1 %، ارتفاعاً من نحو 2.6 % هذا العام.

وستخفض الحكومة، الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات، من بينها التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية، إلى 13.5 %، في إطار ميزانية العام المقبل.

ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى، في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية.

وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40 % من 35 %، كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام، بواقع نقطة أساس، وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي، نسبتها 1% على الموظفين والشركات.