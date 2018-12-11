الإسترليني يهبط بفعل تأجيل التصويت على "الانفصال البريطاني"

الشارقة 24 – رويترز:

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 20 شهراً مقابل الدولار الإثنين، بعد أن أجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتاً برلمانياً على اتفاق الانفصال البريطاني.

وانخفض الاسترليني 1.41 بالمئة إلى 1.2546 دولار، بعدما كان قد لامس أدنى مستوى منذ أبريل 2017 عند 1.2507 دولار.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني، عند 90.875 بنس، وسجل في أحدث قراءة ارتفاعاً بلغ 1.06 بالمئة عند 90.475 بنس.

وتقلصت مكاسب العملة الأوروبية الموحدة، بفعل الاحتجاجات العنيفة في فرنسا ضد الإصلاحات الاقتصادية، التي يجريها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وانخفض اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.13535 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين ونصف الأسبوع، عند 1.14425 دولار في التعاملات الآسيوية.

وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة تضم ست عملات 0.74 بالمئة، إلى 97.232 بعد أن هبط 0.78 بالمئة الأسبوع الماضي.