"مجلس شروق للشباب" ينظم جلسة حوارية في "منتدى الاستثمار"

الشارقة 24:

أكّد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن الفشل في بدايات المسيرة المهنية للشباب، لا يجوز أن يشكل عائقاً أمام المحاولات المستمرة لتحقيق النجاح.

واعتبر السركال أن التجربة والزمن أكبر معلم، وأن الحياة مسيرة متواصلة من الكفاح، لتحقيق الذات وضمان نتائج مستدامة.

وجاءت تصريحات السركال، خلال جلسة حوارية شبابية نظمها مجلس شروق للشباب في اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد السركال أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيت بالإصرار والعزيمة، وهو ما يجب أن يلهم الشباب على المثابرة في أعمالهم، فلم يكن أحد ليتوقع أن تصبح هذه الدولة التي تتسم بالمناخ الصحراوي، ضمن قائمة الدول الرائدة اقتصادياً والحاضنة للاستثمارات العالمية.

وتابع السركال أن هناك الكثير من قصص النجاح في العالم، والتي حققها أفراد بفعل الجهد غير الطبيعي الذي حرمهم من الراحة والوقت لممارسة الهوايات، وهذه القصص تشكل نموذجاً لكل شاب يريد البدء في مشروعه الخاص، وشروق مثل كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة تقدم للشباب كل ما يحتاجونه من دعم وإرشاد.

وأضاف، أن للشباب دور في خلق بيئة استثمارية جاذبة يرتكز عليها الاقتصاد المحلي لجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً أهمية دور الشباب في عملية التخطيط والإدارة وتعزيز الإنتاجية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

وأشار السركال إلى وجود 1.8 مليار شاب في العالم سيصبحون دون عمل، نتيجة عدم قدرة هذه القوى البشرية على مواكبة التغير الحالي، الذي تجلبه التكنولوجيات الناشئة إلى مكان العمل، ما يعني أن الثورة الصناعية الرابعة تشكل تحد حقيقي لشباب في العالم.

حضر الجلسة كل من سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة الدكتور طارق بن سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي المباشر، ود. أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وفهد الخميري مدير إدارة الترخيص والتسجيل في دائرة التنمية والاقتصاد.

وتحدث سعادة الدكتور طارق بن خادم عن تاريخ الامارات الاقتصادي، الذي بدأ بصيد بتجارة اللؤلو وبالحرف اليدوية البسيطة، مشيراً إلى أن غياب وظيفة الصيد واختلاف حاجات الناس من الحرف اليدويّة لم يقضِ على الوظائف، ولم يترك الناس بدون عمل بل غيّر من طبيعتها، ما يستوجب على الشباب اليوم مواكبة المتغيرات على صعيد العمل محلياً وعالمياً واكتساب المهارات الجديدة ليتمكنوا من مواكبة حركة الأسواق.

وأشار بن خادم إلى أن الإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة جديدة من اقتصاد المعرفة القائم على التقنيات المتقدمة، والمتمثلة في الصناعات الفضائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وأكد أن القطاعات الجديدة ستصبح قاعدة الاقتصاد الإماراتي القادم.