"المصرف المركزي" يصدر تعميماً بشأن إصدار دفاتر الشيكات

الشارقة 24 – وام:

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك - تعميماً للبنوك بشأن إصدار دفاتر الشيكات للعملاء.

وبموجب التعميم بات مطلوباً من البنوك الآن التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائهم في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات.

وعلاوة على ذلك فسوف تصدر البنوك دفتر شيكات بعشر صفحات فقط كحد أقصى بالنسبة للعملاء الجدد، ويمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر حسب الإجراءات المعتمدة بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة "دون سداد".

ويتعين على البنوك إخطـار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب سوف تسجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء.

وشجع المصرف المركزي البنوك على تقديم النصح لعملائها بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة مثل "الخصم المباشر والتحويلات المصرفية" حيثما أمكن ذلك.

وأصدر المصرف المركزي هذا التعميم بالإشارة إلى تعميمه السابق رقم 14/93 بشأن "الشيكات المرتجعة والحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحت الطلب" والتعديلات اللاحقة في الإشعار رقم 223/93.