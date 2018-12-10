المؤشرات الحمراء تسيطر على تعاملات بورصات المنطقة الإثنين

الشارقة 24:

عمقت سوق دبي من خسائرها في تعاملات جلسة الإثنين، بضغوط قادتها أسهم السلع والعقارات ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2499.93 نقطة متراجعاً بنسبة 1.98%.

كما عمقت سوق السعودية من خسائرها في ظل تباين أداء قطاعاتها، حيث أقفلت عند مستوى 7819.67 نقطة بخسائر نسبتها 0.25%.

أما السوق الكويتية فارتدت هابطة محققة مخاسر نسبتها 0.74% بعدما أقفل مؤشرها تعاملاته عند مستوى 5401.75 نقطة.

أما السوق البحرينية فنجحت في تحقيق ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 1317.82 نقطة، وكان هذا الارتفاع ضمن تعاملات جيدة.

فيما تراجعت السوق العمانية على كافة مستوياتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 4547.73 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2499.93 1.98 % سالب السعودية 7819.67 0.25 % سالب الكويت 5401.75 0.74 % سالب البحرين 1317.82 0.03 % عمان 4547.73 0.02 % سالب

مؤشر سوق دبي يتراجع إلى مستوى 2400 نقطة

واصل مؤشر سوق دبي التراجع إلى مستوى 2400 نقطة، وذلك بفعل استمرار سيطرة عمليات البيع نتيجة لانعدام الثقة في السوق رغم وصول الكثير من الأسهم لمستويات سعرية مغرية، حيث دفعتها كافة القطاعات "باستثناء النقل" للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2499.93 نقطة، متخلية عن نسبة 1.98% من قيمتها السابقة، وبواقع 50.57 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 305.4 مليون سهم، بقيمة 346 مليون درهم، نفذت من خلال 3959 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.

السوق السعودية تواصل تراجعها

تراجعت سوق الأسهم السعودية، في ظل تباين أداء قطاعاتها وذلك وسط تراجع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.60 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 7819.67 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 98.1 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة.

السوق الكويتية ترتد هابطة

ارتدت السوق الكويتية هابطة وسط تعاملات بيع كبيرة جداً، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 40.33 نقطة أو ما نسبته 0.74% وصولاً إلى مستوى 5401.75 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.7 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 2193 صفقة.

أرباح طفيفة في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية قليلاً، وسط دعم من قطاع البنوك التجارية، وفي ظل صعود في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.38 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 1317.82 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم، بقيمة 2.9 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.60 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغير.

محصلة أداء سلبية للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية بشكل ملموس بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.25 نقطة، أو ما نسبته 0.97% ليقفل عند مستوى 4503.49 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال، نفذت من خلال 367 صفقة، وتراجعت لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.