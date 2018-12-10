"منتدى الاستثمار": البنية التحتية أهم تحديات جيل الإنترنت الـ 5

الشارقة 24:

ناقش خبراء واقتصاديون عالميين، خلال جلسة عقدت في ختام فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، سباق الدول نحو الجيل الخامس من الإنترنت، وتطبيقات الأعمال الأكثر ذكاء وتحسين الدعم للأنظمة الخاصة بإنترنت الأشياء وصولاً للإجابة على سؤال: هل أعددنا البيئة الصحيحة والشبكات الداعمة للجيل الخامس من الإنترنت؟.

وشارك في الجلسة هنريك فون شيل مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، ومنظم الثورة الرقمية الألمانية، وهيتشم مايا رئيس التحول الرقمي للصناعة والهندسة القيمية في شركة ساب، وخوان خوسيه دي لا تور، شريك وقائد التحول الرقمي في شركة "أي بي إم"، وعادل بلكيد، المسؤول الأول عن قطاع الاتصالات والإعلام والممارسة التكنولوجية في مؤسسة "إيه تي كيرني".

وأكد هنريك فون شيل أن أهم تحد يواجه تقنية الجيل الخامس، هو مدى توافر البنية التحتية التي تشكل العصب الرئيسي لانتشار شبكات هذا الجيل، مشيراً إلى أن هذه التقنية تعد نقلة نوعية في جودة وخدمات الاتصالات والبيانات، إضافة إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر ضخ استثمارات كبيرة لتهيئة البنية التحتية لهذه التقنية.

واعتبر عادل بلكيد أن الدورة الخاصة بالاتصالات ينبغي أن تتغير كل عشرة أعوام، فتقنيّة الجيل الخامس ستكون أكثر تعقيداً لجهة استخدام المستهلكين للخدمات والتطبيقات الخاصة بهذا الجيل، لكن المستهلك في النهاية سيتأقلم مع التقنية وهناك الكثير من المفاهيم والمعايير ستتضح مع نهاية العام الجاري.