"منتدى الشارقة للاستثمار" يؤكد تحوّل مهام غرف التجارة عالمياً

الشارقة 24:

بحث مسؤولون وخبراء اقتصاديون، التأثيرات التي يفرضها تغير الأدوار، والتقدم التكنولوجي والتحولات الرقمية على أداء مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى مستقبل غرف التجارة، ودورها في تعزيز المناخات الاستثمارية، وتأثير النظم والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل غرف التجارة"، والتي عُقدت ضمن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الإثنين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، والتي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بدعم من وزارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وشارك في الجلسة التي أدارتها المذيعة في قناة CNBC عربية مي بن خضراء، كلٌ من عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومضر خوجة، الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، وياسين آل سرور، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، ممثل المملكة العربية في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، ممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين، وأحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وأكد عبد العزيز المخلافي، أن دور غرف التجارة تجاوز الصورة النمطية التي صاحبتها منذ نشوئها، حيث تنوعت أعمالها فباتت إلى جانب تقديم الخدمات للجمهور، والترويج للاستثمارات واكتساب الخبرات، تقدم البيانات للمستثمرين، وتطلعهم على أفضل الممارسات، كما تلعب دوراً كبيراً في مختلف مجالات تطوير الأعمال وتأهيل الكوادر المتخصصة.

ومن جانبه أشار مضر خوجة إلى التحديات التي تواجه غرف التجارة في النمسا وبعض دول أوروبا، والتي تؤثر على مساعيها في القيام بأدوار تحقق مزيداً من النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن بعض التشريعات في أوروبا تلجأ إلى سياسة ما يعرف بحماية البيانات، وهي تشريعات تمنع الغرف من الوصول إلى المعلومات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائها، ويمنعها من تقديم المعلومات القيمة التي تسهم في جذب الاستثمارات.

بدوره كشف ياسين آل سرور، أن الاتحاد العالمي للغرف التجارية، بصدد بناء منصة إلكترونية، تهدف إلى ربط كافة الغرف العالمية مع عالم الأعمال، موضحاً أن الاقتصاد الرقمي بات اليوم أكبر محرك للاقتصادات العالمية، الأمر الذي حدا بالحكومات إلى تشجيع الشركات الخاصة بالتحول إلى الرقمنة، نظراً للدور الكبير الذي تؤديه في نمو الاستثمارات على الصعد المحلية والعالمية.

ومن جانبه أكد أحمد صالح العجلة أن الابتكار من أهم الأدوات التي تسهم في نمو أعمال الغرف التجارية، والتحولات الاقتصادية، كما يسهم الابتكار في زيادة النواتج الإجمالية للاقتصادات، لا سيما الابتكار في القضايا التي تتعلق بالنظم والتشريعات التي تعنى بواقع الاستثمارات وتنوع مصادر الدخل".