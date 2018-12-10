وزير هندي: رؤية حاكم الشارقة تستشرف المستقبل

الشارقة 24:

أكد سوباش ديساي، وزير الصناعة لدى حكومة ماهاراشترا الهندية، أن إمارة الشارقة حققت تقدماً ملموساً على مختلف الصعد الاقتصادية، لافتاً إلى أنها وصلت إلى مرحلة متطورة من النمو المستدام في قطاعات البتروكيماويات، والغاز، والسياحة، ومجالات المال والصيرفة، والعقارات والمناطق الصناعيّة.

وأشاد ديساي بالجهود المبذولة من قبل السلطات التنموية والاستثمارية التي عملت على توفير فرص واعدة للاقتصادات العالمية، لتعزيز روابط الشراكة والتعاون فيما بينها.

جاء ذلك خلال جلسة استضافها منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة الإثنين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وبدعم من وزارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وخلال الجلسة التي حضرها مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير "شروق"، استعرض ديساي الإحصائيات الخاصة بالاستثمار للولاية الهندية، حيث استهل مداخلته بالحديث عن المكانة التي وصلت لها إمارة الشارقة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تستشرف المستقبل وتدعم مختلف الجهود الاستثمارية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً.

وأكد ديساي أن دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، يربطهما الكثير من العلاقات الاقتصاديّة التاريخيّة القوية، لافتاً إلى سلسلة التبادلات الاقتصادية بين البلدين، ناهيك عن الموقع الجغرافي الذي يسمح باقتسام المسطحات المائيّة، ما يلعب دوراً مهماً في تطوير واقع التبادل التجاري والاقتصادي في المستقبل.

وفي نهاية العرض قدم مروان بن جاسم السركال درعاً تذكاريةً لسوباش ديساي ، وذلك تقديراً من "شروق" للعلاقات الاستثمارية والتجارية التاريخية التي جمعت الشارقة بقطاعات الأعمال الهندية، وللجهود الشخصية التي يقدمها ديساي في سبيل تعزيز منظومة الاستثمار بين البلدين.