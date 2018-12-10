هجي راو: "الاستثمار الأجنبي المباشر" فرصة للقاء صناع القرار

الشارقة 24:

أعرب الدكتور هجي راو استاذ ومؤلف مشارك لكتاب سكيلنغ اب ايكسيلينس بجامعة ستانفورد، عن سعادته بالمشاركة في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، مشدداً على أن المنتدى يعد فرصة للقاء العديد من صانعي القرار.

وتعليقاً على مشاركته، أكد الدكتور هجي راو، أن المنتدى يسهّل علينا الاهتمام بموضوع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المتجدد.

وفي مقابلة خاصة مع "الشارقة 24" أضاف الدكتور هجي راو، أن المنتدى وسيلة رائعة لمشاركة الأفكار والاستفادة من الأخطاء والخبرات، مما يتيح لنا تخيل الأشياء وتجربة أشياء جديدة.