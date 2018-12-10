مروان السركال: "الاستثمار الأجنبي" يناقش الاقتصاد المستقبلي للدولة

الشارقة 24:

على هامش افتتاح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، سلّط سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، الضوء، على أهمية المنتدى في عرض آخر التطورات في الاستثمار الأجنبي المباشر، مشدداً على أن المنتدى يمثل منصة تستعرض الشارقة للعالم.

وأوضح السركال أهمية المؤتمر في مناقشة الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتجاوز الإنتاج والاقتصاد النفطي.