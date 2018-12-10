محمد المشرخ: "منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر" يسلط الضوء على دور الشباب

الشارقة 24:

أشاد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالمشاركة المميزة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، هذه السنة، مؤكداً أن المنتدى يستقطب الكثير من الدول منها الهند، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، ونيجيريا وعدة دول أخرى.

وتوجه المشرخ بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحضوره افتتاح المنتدى.

وأضاف المشرخ أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 يسلط الضوء على دور الشباب في تشكيل الاقتصادات المستقبلية، مؤكداً على أهمية الورش التي تركز على مستقبل غرفة التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.