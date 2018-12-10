المنصوري: يُسمح للأجنبي الاستثمار بأكثر من 49%

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

صرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، تشرفنا الإثنين، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لفعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018.

وأضاف المنصوري، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن المنتدى هذا العام يركز على جذب الاستثمار الأجنبي، في ضوء صدور قانون الاستثمار الأجنبي للعام 2018، كما يركز على العديد من القطاعات المختلفة التي من الإمكان جذب الاستثمار فيها من مختلف إمارات الدولة.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن هناك تنوع وتعدد واضح من الممكن جذبها في دولة الإمارات من أبرزها الطاقة المتجددة والنقل والتوزيع والصناعات المتقدمة، وقطاع الطيران بشكل عام، إضافةً إلى القطاع السياحي وغيرها من القطاعات الجاذبة التي تعتبر هامة وواعدة.

وفي ختام حديثه، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن القانون الجديد للمستثمر الأجنبي يسمح له بالاستثمار بأكثر من 49% في دولة الإمارات العربية المتحدة.