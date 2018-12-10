"روّاد" تُنظم ورشة تدريبية لبناء استراتيجيتها الجديدة

الشارقة 24:

في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، الهادفة إلى وضع استراتيجية المؤسسة لـ 3 سنوات مقبلة، عقدت المؤسسة، مُؤخراً، لموظفيها، ورشة عمل تدريبية، بعنوان "بناء استراتيجية مؤسسة روّاد"، تولى تقديمها الدكتور كاظم محمد الشغانة خبير التخطيط الاستراتيجي لدائرة التنمية الاقتصادية، وحضرها السيد خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وموظفي المؤسسة.

وخلال الورشة، ناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية التي هدفت إلى وضع استراتيجية المؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة، وتم خلالها مناقشة منهجية التخطيط الاستراتيجي، التي تبين وضع المؤسسة الحالي، وطبيعة البيئة العملية التي تتمتع بها، ومناقشة رؤيتها العامة، والمكانة التي تطمح المؤسسة الوصول إليها خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية في إمارة الشارقة، وذلك عبر اعتماد جملة من الأهداف الاستراتيجية بناءً على التخطيط التشغيلي للمؤسسة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة حمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" تعيش حالياً حالة من التطور والتغيير، الهادفة إلى تطوير استراتيجياتها وطريقة عملها، والتي بدأت مع إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لـ "روّاد"، التي نتطلع إلى نقلها نحو مستويات أعلى قادرة على رفد رواد الأعمال بكل ما تمتلكه مؤسسة "روّاد" من خبرة في هذا المجال، بما يضمن مواكبة ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من عمليات تغير ملحوظة.

وأضاف سعادة المحمود، اعتماد استراتيجية مؤسسية متكاملة، بلا شك يلعب دوراً مهماً في المساهمة بتعزيز شفافية المؤسسة، وتحسين جودة بيئة العمل فيها، فضلاً عن مساعدتها في تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها المؤسسة، إلى جانب رفدها بأفكار وطاقات جديدة، لديها القدرة في تحقيق أهداف المؤسسة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما شملت الورشة أيضاً تدريب الموظفين على طرق تقييم مدى تقدم المؤسسة، من خلال عملية تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية، وتقييم رضا العاملين وأداء العمليات بشكل عام، واستعراض نقاط القوة والضعف في المؤسسة ومعاينة الفرص التي يمكن من خلالها رفع أداء ومستوى المؤسسة بشكل عام.

واستعرض المشاركون جملة التحديات التي يمكن لها التأثير على العمل المؤسسي، وسبل مواجهة هذه التحديات، كما وشهدت الورشة تقديم مجموعة من النماذج المختلفة للتعرف على الاستراتيجية المؤسسية التي تعتمدها عدد من الدوائر والجهات المماثلة العاملة داخل الدولة، وذلك بهدف التمكن من وضع استراتيجية المؤسسة لثلاث سنوات، من المقرر أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل على أن تنتهي في 2021.

جاء ذلك بالتزامن مع وضع أهداف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، واقتراح مبادرات في هذا المجال لتوفير بيئة أعمال متطورة ومثمرة، وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.

من جانبه، قال الدكتور كاظم محمد الشغانة، خبير التخطيط الاستراتيجي في دائرة التنمية الاقتصادية: "بدأنا قبل نحو 6 أشهر، وضع الاستراتيجية المؤسسية لـ "روّاد"، تم خلالها تحديد المراحل الأساسية للخطة، وتحديد موقع مؤسسة "روّاد" الحالي، والأهداف التي تتطلع المؤسسة اليها خلال المستقبل، وكيفية تحقيقها، وهو ما سعينا إلى توضيحه في الورشة التدريبية، التي تم فيها وضع الملامح الأساسية للمؤسسة، التي تشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية وعوامل النجاح، وبلا شك أن إشراك الموظفين في هذا الجانب، كان له تأثير إيجابي، من حيث تمكينهم من المساهمة في إعداد وتطبيق الاستراتيجية المؤسسية".

وأشار الشغانة إلى أن الورشة خلصت إلى عدة مخرجات أساسية، تشكل العمود الفقري للخطة الاستراتيجية التي تمتد لثلاث سنوات، وتكون هذه المخرجات مرتبطة بجملة الأهداف الرئيسية للمؤسسة.