"السترات الصفراء" تضرب اقتصاد فرنسا في العمق

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الأحد بأن حركة السترات الصفراء الاحتجاجية سيكون لها أثر بالغ على اقتصاد البلاد.

وأكد لومير في حديث متلفز، وهو يتفقد المتاجر والمطاعم، التي تعرضت للتخريب في احتجاجات السبت، بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع تباطؤاً جديداً في النمو الاقتصادي في نهاية العام نتيجة الاحتجاجات.

ويأتي الخراب الذي لحق بالمتاجر في باريس قبل أسبوعين من عطلة عيد الميلاد ليثير غضب أصحابها والفرنسيين والسائحين الذين كانوا قد قرروا التسوق لتلك المناسبة في باريس.

ووجهت الاضطرابات ضربة قوية لقطاعات التجزئة والسياحة والتصنيع بعد أن عرقلت حواجز الطرق سلاسل الإمداد.

كانت الاحتجاجات قد اندلعت في 17 نوفمبر عندما خرج نحو 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وبالإصلاحات الاقتصادية لماكرون.

وعرضت الحكومة تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لنزع فتيل الأزمة تضمنت إلغاء الزيادات المزمعة في ضرائب الوقود العام المقبل في أول تغيير رئيسي في موقف الحكومة.

إلا أن المتظاهرين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية لماكرون تحابي الأثرياء دون الفقراء، الذين لا يفعل الرئيس أي شيء لمساعدتهم على حد تعبير المحتجين.