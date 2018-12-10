الإمارات وكوريا تُعززان التعاون بشأن براءات الاختراع

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، بشأن تعيين الأخير كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي لطلبات تسجيل براءات الاختراع الدولية في دولة الإمارات، وذلك في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم ثنائية، للتعاون في إنشاء نظام التشغيل الآلي المتقدم الخاص بالملكية الصناعية في الدولة.

ووقعت الوزارة مع المعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع عقداً لخدمات الدعم الفني المتعلقة ببرنامج أتمتة الملكية الصناعية، في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد، بجانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير قدرات الدولة بالاستفادة من الخبرات الكورية في هذا الصدد.

وقع المذكرتين والعقد ممثلاً لوزارة الاقتصاد، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، بحضور خلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة.

فيما وقعها عن الجانب الكوري، سعادة بارك وون جو مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، وذلك في فعالية تم تنظيمها في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجهتين.

وأكد سعادة المهندس محمد الشحي، أن توقيع المذكرتين وعقد خدمات الدعم الفني يأتي استكمالاً لمجموعة من المذكرات والاتفاقيات السابقة مع الجانب الكوري، ويمثل خطوة جديدة في سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتطوير بنية الملكية الفكرية في دولة الإمارات من النواحي التكنولوجية والمؤسسية، وتعزيز الأطر الإدارية والقانونية لأنظمة براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات والتقنيات، مشدداً على أهمية الشراكة الحيوية القائمة مع كوريا في هذا المجال، حيث تعد جمهورية كوريا من الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية.

وأضاف الشحي أن هذه الخطوات تأتي في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، ولا سيما براءات الاختراع إلى مستويات متقدمة تجعل من الإمارات محوراً رائداً لنشر ثقافة الملكية الفكرية، وتعزيز ممارساتها على مستوى المنطقة، وذلك تماشياً مع محددات "رؤية الإمارات 2021"، وأهداف التنمية المستقبلية في الدولة، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي معرفي متنوع يمثل فيه الابتكار والملكية الفكرية والتكنولوجيا والبحث العلمي المحرك الرئيسي للتقدم والنمو وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً.

وتهدف المذكرة إلى وضع آلية مرنة وواسعة النطاق حول توجيه وتعزيز التعاون الخاص بتكنولوجيا المعلومات في مجال الملكية الصناعية مع الجانب الكوري، وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات الخاصة بإدارة نظام التشغيل الآلي المتعلق بالملكية الصناعية في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، وتعزيز التنسيق وتبادل الآراء حول مختلف الحالات التي يعمل عليها المركز بهدف دعم قدرته على تقديم خدمات فعالة ومستقرة في مجال البراءات.

ووفقاً لبنود المذكرة سيعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة لتطوير الخدمات الخاصة بالملكية الفكرية، لتكون خدمات رائدة ذات فعالية ودقة عالي تخدم بيئة الابتكار والمعرفة في الدولة.

كما عقدت الفرق الفنية من الطرفين اجتماعاً فنياً، لبحث سبل تطوير آليات الفحص في المركز الدولي لبراءات الاختراع في الوزارة، وتم خلاله مناقشة جوانب التطوير ووضع عدد من التوصيات التي من المقرر رفعها إلى مسؤولي الجانبين للاعتماد.