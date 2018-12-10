مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، يوم الإثنين، أنها أعلنت حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، يوم الأحد، نتيجة للإغلاق القسري للحقل، من قبل ميليشيات تدعي أنها من حرس المنشآت النفطية.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إغلاق أكبر حقولها النفطية، سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج، تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يومياً، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يومياً، في حقل الفيل النفطي.

وأضافت أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات سلبية على الإنتاج في مصفاة الزاوية، بسبب اعتمادها على إمدادات الخام من حقل الشرارة.

وتابع البيان، تطالب المؤسسة الوطنية للنفط هذه المجموعات، بإخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط.