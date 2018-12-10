انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات 2.5%

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، يوم الإثنين، انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات، خلال الربع الثاني من العام المالي، حتى 30 سبتمبر الماضي.

وأشارت بيانات الحكومة اليابانية، انكماش الاقتصاد خلال هذه الفترة بمعدل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 1.2%، كما كانت تشير التقديرات الأولية.

وأكدت البيانات، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تضرر من سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربتها، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو ما يهدده بالعودة إلى دائرة الركود مرة أخرى.

في الوقت نفسه، أشارت الحكومة إلى انكماش إجمالي الناتج الحقيقي الإجمالي لليابان، بمعدل 0.6%، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

ويشمل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، إجمالي قيمة السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد الدولة، خلال فترة معينة، بعد حساب معدل التضخم.

ويبدأ العام المالي لليابان، في أول إبريل، وينتهي في 31 مارس التالي.