الأحمر يغطي بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

ظلت السلبية هي المسيطرة على الأسواق في تعاملات جلسة اليوم نتيجة لافتقار الأسواق لمحفزات جديدة تعمل على تحريك سيولة إلى داخلها لوقف نزيف الأسهم، حيث لا تزال ضغوط البيع تحكم سيطرتها رغم وصول أسعار بعض الأسهم لمستويات سعرية مغرية. وعمقت سوق دبي من خسائرها بضغوط قادتها الأسهم الاستثمارية ليتراجع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2550.50 نقطة متراجعاً بنسبة 1.15%. كما وعمقت السوق السعودية من خسائرها في ظل تباين أداء قطاعاتها، حيث أقفلت عند مستوى 7839.27 نقطة بخسائر نسبتها 0.12%، أما السوق الكويتية فانفردت وحدها بالارتفاع محققة مكاسب نسبتها 0.12% بعدما أقفل مؤشرها تعاملاته عند مستوى 5442.08 نقطة، أما السوق البحرينية والسوق العمانية فتراجعتا بشكل محدود وسط تباين في أداء أسهمهما وقطاعاتهما، حيث تراجعت البحرينية بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 1317.44 نقطة، فيما تراجعت العمانية بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 4547.73 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2550.50 1.15 % سالب السعودية 7839.27 0.12 % سالب الكويت 5442.08 0.12 % البحرين 1317.44 0.20 % سالب عمان 4547.73 0.02 % سالب

تراجع آخر لسوق دبي

وصل مؤشر سوق دبي إلى ما دون مستوى 2550.50 نقطة في تعاملات جلسة اليوم وذلك بفعل استمرار سيطرة عمليات البيع نتيجة لانعدام الثقة في السوق رغم وصول الكثير من الأسهم لمستويات سعرية مغرية، حيث دفعتها كافة القطاعات "باستثناء النقل" للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2550.50 نقطة متخلية عن نسبة 1.15% من قيمتها السابقة وبواقع 29.77 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 339.3 مليون سهم بقيمة 2463.9 مليون درهم نفذت من خلال 2292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.02% واستقر دون تغيير قطاع الصناعة، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق يتقدمهم الاستثمار بخسائر نسبتها 3.25% تلاه قطاع السلع بنسبة 3.24% تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.84%.

وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.95% وصولاً إلى سعر 8.46 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.03% وصولاً إلى سعر 1.37 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.882 درهم تلاه سهم سلامة بنسبة 6.11% وصولاً إلى سعر 0.461 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 69.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 33.2 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 149.5 مليون درهم تلاه سهم سلامة بواقع 57 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم في ظل تباين أداء قطاعاتها وذلك وسط تراجع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.71 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 7839.227 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 95.8 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 88 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 84 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.77% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، فيما تصدر قطاع الطاقة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.94% تلاه قطاع الأغذية بنسبة 0.84%.

وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89% وصولاً إلى سعر 31.10 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 8.70% وصولاً إلى سعر 22.50 ريال، وسجل سعر سهم ميفك ريت أعلى نسبة تراجع بواقع 3.73% وصولاً إلى سعر 8.51 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 3.02% وصولاً إلى سعر 32.15 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 246.7 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل الصعود

واصلت السوق الكويتية صعودها في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع السيولة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.79 نقطة أو ما نسبته 0.12% وصولاً إلى مستوى 5442.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 40.1 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار نفذت من خلال 2016 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.52% وصولاً إلى سعر 235 فلساً تلاه سهم المباني بنسبة 1.43% وصولاً إلى سعر 639 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.07% وصولاً إلى سعر 277 فلساً تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 0.53% وصولاً إلى سعر 94.5 فلس. واحتل سهم بنك وربة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 7 ملايين سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.3 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 2.1 مليون دينار.

خسائر في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية قليلاً خلال تعاملات جلسة اليوم وسط ضغط من قطاعي البنوك والخدمات وفي ظل انحسار في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.60 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 1317.44 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3مليون سهم بقيمة 215.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.69 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، فيما أقفلت باقي القطاعات دون تغيير.

وارتفع سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.46% وصولاً إلى سعر 0.440 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.080 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 5.26% وصولاً إلى سعر 0.090 دولار. واحتل سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 662.2 ألف سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 603 آلاف سهم.

تراجع محدود للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف بضغط من المال والصناعة وسط تراجع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.98 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 4547.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 271.5 ألف ريال نفذت من خلال 141 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، في المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.47% وصولاً إلى سعر 0.083 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 2.00% وصولاً إلى سعر 0.102 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.47% وصولاً إلى سعر 0.079 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بنسبة 1.87% وصولاً إلى سعر 0.210 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمار والتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 552.7 سهم تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 508.7 مليون سهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 52 ألف ريال تلاه سهم ريسوت للإسمنت بواقع 48.3 ألف ريال.