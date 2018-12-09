"استثمر في الشارقة" ينظم ورشة لعرض أفضل الفرص الاستثمارية

الشارقة 24:

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "WAIPA"، يوم الأحد، ورشة عمل جمعت ممثلي وكالات تشجيع الاستثمار المشاركين في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تنطلق أعمال دورته الرابعة، الإثنين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمشاركة نحو 1000 رجل أعمال و40 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.

وحضر الورشة، التي أقيمت في فندق سنترو روتانا في الشارقة، محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وبستجان سكالار، الرئيس التنفيذي لـ WAIPA - الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وديفيد ايست رئيس قطاع الاستثمار والاقتصاد في شركة بيرو فان ديجيك، وسابرينا هينيكي مديرة الأعمال الدولية في "إم أن سي ساتشي" المختصة بالتسويق للوجهات والأعمال، وراميندرا فيرما الشريك ورئيس الاستشارات الحكومية في الهند في قطاع البنية التحتية والصحة والعلاقات الحكومية، وموهيت باسين الشريك في شركة كي بي أم جي في قطاعات البنية التحتية والعلاقات الحكومية والصحة.

وتناولت الورشة أفضل ممارسات عرض الفرص الاستثمارية، عبر دراسة احتياجات المستثمرين ومواكبة التطورات التكنولوجية لتحديد القطاعات التي يركزون عليها، تناولت آليات فهم الواقع الحالي للاستثمارات وكيفية استشراف المستقبل عبر الترويج للوجهات الاستثمارية وبناء العلامة التجارية القوية للكيانات والشركات.

وتحدث "ديفيد ايست" عن ميزة أسواق الإمارات التي تتمثل في زيادة حصتها من الاستثمارات في ظل تراجعها على المستوى العالمي، نتيجة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والارتدادات السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الورشة تستشرف حقائق عدة أهمها من معرفة سيقود الاستثمارات حول العالم وما هي توجهاتها، وما هي الأسواق المرشحة لاستقطابها.

وأكد ايست أهمية الخطوات النوعية التي اتخذتها دولة الإمارة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في استقطاب الاستثمارات وحمايتها، وسط هذه المتغيرات العالمية، عبر إصدار المزيد من التشريعات الداعمة ووجود مؤسسات وشركات قادرة على تقديم فرص كبيرة للاستثمارات في قطاعات جديدة واعدة مثل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ما يسهم في رفع حصة دولة الإمارات وإمارة الشارقة من الاستثمارات العالمية.

وركز "إيست" في مداخلته على الدور الحيوي والمحوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشارقة وكذلك البيانات والدراسات التي تجريها الإمارة لفهم احتياجات الشركات المستثمرة وكيفية التوجه إليهم بالحلول المناسبة لتعزيز مناخ الاستثمار.

بدوره، أشار "سيد حسين قدري" إلى تنوع المشاركات في الورشة والتي شملت الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن الورشة ناقشت أهمية الاستثمار لأسواق المنطقة بعد انخفاض أسعار النفط.

وبين أن الورشة تناولت آليات فهم الواقع الحالي للاستثمارات وأفضل الممارسات التي تجذب لاستثمارات وكيفية استشراف المستقبل لحماية الأعمال في ظل المتغيرات التي أحدثها الثورة الصناعية الرابعة وطالت قواعد العمل ومفاهيمه.

من جهتها، نوهت "سابرينا هينيكي" بأهمية فهم آليات الترويج للوجهات الاستثمارية وبناء العلامة التجارية القوية للكيانات والشركات، حيث باتت من أولويات التعريف بالفرص الاستثمارية، ومساعدة الدول على رفع حصتها من الاستثمارات العالمية التي تراجعت نحو 40% في العام الماضي.

وأضافت "على كل كيان حول العالم أن يفهم كيفية تقديم الرؤى والأفكار والحلول المناسبة للشركاء وتلبية احتياجاتهم لاستقطابهم إلى أسواقهم".

أما "راميندرا فيرما" فتحدث عن المتغيرات السياسية والثقافية الدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال والاستثمارات بشكل خاص، مؤكداً أهمية النظر إلى الأعمال بصورة متكاملة عبر مراعاة بيئة العمل المتعلقة بالتشريعات والخدمات اللوجستية لكي تنقذ نفسها في ظل هذه المتغيرات.

من جانبه ذكر "موهيت باسين" أن الورشة سلطت الضوء على الوسائل العلمية للتعريف بالفرص الاستثمارية، عبر توظيف البيانات والدراسات التي تحلل آليات السوق واحتياجات المستثمرين.

وأكد أن الاستثمار اليوم يقود النمو الاقتصادي على مستوى العالم، موضحاً أن العملية الاستثمارية ليست عملاً منفرداً بل عملية متكاملة تشمل التعاون بين الشركاء والمهارات لتقوية المناخ الاستثماري.

ويُنظم الدورة الرابعة للمنتدى، الذي ينعقد تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بدعم وزارة الاقتصاد وبالشراكة الاستراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وتجمع قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 كل من: وزارة الاقتصاد، وبنك الشارقة، وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وإينوك، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس).

يذكر أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انطلقت أولى دوراته في العام 2015، ينظم في الإمارة سنوياً، ويدعم مساعي الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وترويج الفرص الواعدة التي تحتضنها في شتى القطاعات الحيوية على نطاق عالمي، كما أنه يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة أولى للاستثمار في المنطقة والعالم.