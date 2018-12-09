الشارقة وأذربيجان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري من جمهورية أذربيجان سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وأذربيجان.

وناقش الجانبان خلال لقاء عمل موسع استضافته الغرفة في مقرها اليوم الأحد، آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين وتشجيع مجتمعي الأعمال الإماراتي والأذرية على المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية والتجارية الكبرى التي تقام لدى كلا الجانبين بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بين البلدين الصديقين.

وشارك في لقاء العمل الذي تم خلاله الاتفاق على رفع مستوى التنسيق وتكثيف الزيارات واللقاءات بين قطاعات الأعمال الخاصة الإماراتية والأذرية، سعادة عبد الله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، و رائد عبد الله بوخاطر مدير إدارة تطوير الأعمال لدى المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإلينور ألييف الممثل التجاري لدى سفارة أذربيجان في الإمارات العربية المتحدة، و جاسم المطوع مستشار العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة، و يعقوب القصير مستشار الغرفة للشؤون الصناعية، و جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام و أنار العريفي مدير التسويق و ترويج الصادرات لدى مؤسسة تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان، و ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، وحشد من رجال الأعمال في الإمارة.

شراكات استراتيجية

وأشاد سعادة عبد الله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال كلمته الترحيبية، بأهمية اللقاء في إتاحة المجال لرجال الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجمهورية أذربيجان لبحث آفاق التعاون المُمكنة والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، بما يُسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية القائمة بين دولتي الإمارات وأذربيجان الصديقتين التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وصرح دعيفس، بأن الغرفة تتطلع إلى أن يكون هذا الملتقى انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وأذربيجان عامة ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص، معرباً عن استعداد الغرفة لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير حزمة من الحوافز والتسهيلات وتذليل العوائق التي قد تواجه رجال الأعمال الأذريين الراغبين بالاستثمار في الشارقة بما يمكنهم من الاستفادة من مكانة الشارقة كمركز اقتصادي إقليمي متنوع ومما تقدمه من خدمات لوجستية متقدمة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة، وبما يُسهم في إنجاح العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات أرحب وأشمل.

وأكد دعيفس، حرص الغرفة على توطيد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة مع نظرائهم في أذربيجان، معتبراً أن الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الجانبين كفيلة بإقامة شراكات استراتيجية قوية، لاسيما وأن الشارقة تحتضن أكثر من 20 شركة أذرية، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات الشارقة من السلع والبضائع إلى أذربيجان 53 مليون درهم حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن إدارة خدمات الأعضاء في الغرفة.

وأشار دعيفس إلى أن غرفة الشارقة التي تُعتبر الممثل الأول للقطاع الخاص في الإمارة، ويزيد عدد أعضائها على 70 ألف عضو منتسب يُمثلون جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمهنية في الإمارة، شهدت تطوراً كبيراً منذ نشأتها عام 1970، وساهمت بصورة جليلة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة، والارتقاء بالبيئة الاستثمارية من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وتأسيس مؤسسات عدة رائدة تحت مظلتها، من أبرزها "مركز اكسبو الشارقة" و"مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي"، اللذان يسهمان بشكل مباشر ومؤثر في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية التعاون الاقتصادي الدولي.

مصالح متبادلة

من جانبه، أشاد إلينور ألييف الممثل التجاري لدى سفارة أذربيجان في الإمارات العربية المتحدة، بمتانة العلاقات بين بلاده والإمارات على مختلف الصعد وتناميها المتواصل، مؤكداً حرص أذربيجان وسعيها لتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة مع إمارة الشارقة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والصحة والنقل والصناعات البتروكيماوية والخدمات وغيرها، وصولاً إلى بناء أفضل العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وقدم ألييف عرضاً تقديمياً يوضح مزايا المكتب الدائم لأذربيجان في الإمارات تحت مسمى "أذربيجان هاوس"، والذي يتضمن مكتب للتمثيل التجاري ومقر لتجارة البضائع ومجموعة من المطاعم، ويشمل خصومات على المنتجات الأذرية بالإضافة للبعد الثقافي عن دولة أذربيجان.

ووجّه أنار العريفي مدير التسويق و ترويج الصادرات لدى مؤسسة تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان دعوة رسمية إلى غرفة الشارقة لزيارة أذربيجان على رأس وفد اقتصادي وتجاري، مثمناً جهود الغرفة وحرصها على تطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وبلاده، وما توفره من تسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في الشارقة، لافتاً إلى ترحيب بلاده برجال الأعمال الإماراتيين الراغبين بالاستثمار في أذربيجان والاستفادة من الفرص المتوفرة في العديد من المجالات الحيوية في أذربيجان التي تشهد نهضة واسعة في شتى المناحي وتعتبر أسواقها بوابة للاستثمارات في منطقة اتحاد الدول المستقلة ووسط آسيا والقوقاز.

وجهة مثالية

وقدّم جيتين فيري من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عرضاً أوضح من خلاله مزايا الاستثمار في المناطق الحرة التابعة لإمارة الشارقة، التي تُعتبر من أسرع المناطق الحرة نمواً في الشرق الأوسط، ووجهة مثالية للاستثمار ورمزاً لكفاءة وفعالية العمليات التشغيلية، نظراً لما تُقدّمه من خدمات متميزة وبيئة مواتية للنمو ودعم يُساعد الشركات في تحقيق أهدافها وتطلعاتها وتطورها بوتيرة متسارعة يضمن لها النجاح والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية.

إلى ذلك أكد سعادة رائد عبد الله بوخاطر مدير إدارة تطوير الأعمال لدى المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن المناطق الحرة في إمارة الشارقة تتميز بموقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات وبتوفير بيئة عمل تنافسية وصحية رائدة ومتميزة على مستوى المنطقة، وكذلك ببنيتها التحتية المتطورة وشبكة طرقها الحديثة وبأراضيها الصناعية والتجارية ومساحاتها الخالية التي تسمح للشركات بإجراء التوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى الإجراءات المُبسّطة والتسهيلات الفريدة التي ساهمت في تمكين معظم الشركات الدولية المستثمرة فيها من تحقيق نمو كبير في أعمالها على مستوى الشرق الأوسط، مضيفاً أن "حُرّة الحمرية" و"حُرّة مطار الشارقة" تعتبران من أفضل المناطق الحرة في المنطقة حيث تُقدّمان خدمات رائدة وذات جودة عالية وقيمة مضافة ووفق أرقى المعايير العالمية، وكانتا جزءاً لا يتجزأ من نجاح عدد كبير من عملائهما في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وشهد اللقاء عقد اجتماعات عمل ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، كما أعقب اللقاء جولة للوفد الزائر في "المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية" الكائن ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات الصناعية الوطنية التي تعرضها أكثر من 180 منشأة عاملة في إمارة الشارقة في حوالي 191 منصّة عرض.

وتُصدّر الإمارات إلى أذربيجان بشكل رئيسي منتجات التكنولوجيا العالية والإلكترونيات والسلع الصناعية ومواد البناء من دولة الإمارات. في حين تستورد منها الفواكه والعصائر والمنتجات المعدنية شبه المصنعة وغيرها. فيما يُقدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 105 ملايين درهم (ما يعادل 28.4 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى يوليو 2018، وهو ما يزيد بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. في وقت بلغ فيه إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأذري نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت الاستثمارات الأذرية في الإمارات ما يعادل 300 مليون دولار، بإجمالي حجم استثمارات متبادلة تتجاوز المليار دولار.

وكانت أذربيجان شرعت بتطبيق قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من شرط الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد السياح من دولة الإمارات إلى أذربيجان بمعدل 50 ألف سائح سنوياً، والنمو في عدد الرحلات الجوية والذي وصل حتى الآن إلى 30 رحلة أسبوعياً بين مختلف مدن البلدين ما يعزز التواصل بين شعبي البلدين ويساهم في نمو قطاعات الأعمال.