حتى نهاية نوفمبر

دعيفس: 53 مليون درهم قيمة الحركة التجارية بين الشارقة وأذربيجان

  • الأحد 09, ديسمبر 2018 في 5:21 م
أكد سعادة عبد الله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الحركة التجارية بين إمارة الشارقة وجمهورية أذربيجان بلغت 53 مليون درهم، حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر: 
 
أعرب سعادة عبد الله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن سعادته باستقبال الغرفة وفداً تجارياً من جمهورية أذربيجان، يضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة تجارية تشكل معظم القطاعات التجارية في جمهورية أذربيجان.
 
وأكد دعيفس، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة خاصةً وجمهورية أذربيجان بلغ إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات الشارقة من السلع والبضائع إلى أذربيجان 53 مليون درهم، حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بحسب شهادات المنشأة الصادرة عن إدارة خدمات الأعضاء في الغرفة.
 
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه المؤشرات تساعد على تعزيز العلاقة وأطر الشراكة بين إمارة الشارقة وجمهورية أذربيجان.