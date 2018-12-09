واحة الصجعة الصناعية تشارك في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

الشارقة 24:

أعلنت واحة الصجعة الصناعية، عن مشاركتها في الدورة الرابعة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، والتي ستعرض خلالها مشروعها المتميز في جناح خاص لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، ممن يبحثون عن إنشاء أعمال جديدة أو التوسع في أعمالهم.

ويُقام المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وأكد أحمد جمعة المشرخ، القائم بأعمال المدير التجاري في واحة الصجعة الصناعية، أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 يوفر فرصة رائعة لعرض المزايا التنافسية التي تقدمها واحة الصجعة الصناعية للأفراد والمستثمرين من الشركات، كما تتماشى مشاركة الواحة مع تفانينا المستمر وجهودنا لدعم وتعزيز الشارقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وخاصةً أن الشارقة استقطبت 1.63 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2017.

ويقدم جناح واحة الصجعة الصناعية مجموعة متنوعة من الخيارات لرجال الأعمال والشركات التي تسعى للاستفادة من هذا المشروع.

وإلى جانب ذلك، تقدم الواحة إعفاءً للمستثمرين من رسوم الخدمة، بالإضافة إلى إمكانية دفع أقساط تصل مدتها إلى خمس سنوات، بحيث لا تتجاوز الدفعة الأولى 10% من خلال خطط الدفع المباشر بدون فوائد.

كما توفر واحة الصجعة الصناعية، التي تتميز ببنيتها التحتية الحديثة والمناسبة لمختلف الشركات، ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يساعد على نموهم وتوسعهم العالمي.