"أبوظبي للأوراق المالية" يُدرج صكوكاً لـ "صناعات" بـ 300 مليون دولار

الشارقة 24 – وام:

أدرج "سوق أبوظبي للأوراق المالية" الشريحة الأولى من صكوك شركة صناعات المحدودة بقيمة 300 مليون دولار أميركي "1.1 مليار درهم إماراتي"، وذلك بشكل مشترك مع بورصة لندن.

وقد قرع سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركة القابضة العامة "صناعات"، الأحد، جرس الافتتاح، ترحيباً بإدراج الشريحة الأولى من الصكوك، حيث يعد هذا الإدراج المشترك الأول من نوعه لصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بورصة لندن.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي بلغ 4.76 % لأجل 7 سنوات، مدعوماً بالتصنيف الائتماني " A3 " من وكالة "موديز" و" A " من وكالة فيتش الصادرين الأسبوع الماضي، حيث شهد هذا الإصدار، الذي أدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز" XSSENAAT1225 " طلباً إستثنائياً من أكثر من 180 مستثمراً محلياً وعالمياً متجاوزاً معدل التغطية بواقع 10 أضعاف تقريباً.

وحضر كل من سعادة خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، وسعادة المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة "صناعات" والإدارة التنفيذية للشركة، حفل قرع الجرس، إيذاناً بالإدراج المشترك للصكوك.

وأكد سعادة خليفة المنصوري، أن هذا الإدراج الجديد للصكوك يعكس البيئة الاستثمارية الرائدة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، للشركات المدرجة والمستثمرين على حد سواء، ويؤكد صوابية الإجراءات التي يعتمدها السوق لرفع كفاءة أداء السوق.