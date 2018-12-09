تعاون بين "بيرل" و"القيادات العربية الشابة"

الشارقة 24:

أبرمت مبادرة "بيرل"، المنظمة غير الربحية المعنية في نشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج، اتفاقية شراكة مع منظمة "القيادات العربية الشابة"، بهدف تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي الاتفاقية في إطار الرؤية الاستراتيجية للمبادرة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ودعم وتمكين القيادات الشابة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني مبادئ توسيع قاعدة صنع القرار باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.

وشهد توقيع الاتفاقية كلّ من منى عيسى القرق رئيس مجلس إدارة منظمة "القيادات العربية الشابة"، ياسمين عمري رئيس قسم البرامج في مبادرة "بيرل"، حيث أكد كلا الطرفين على ضرورة الاهتمام بالشرائح الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مهاراتهم القيادية والمساهمة في تعزيز التوعية المجتمعية، وإنشاء شبكة قوية من العلاقات التي تربط الشباب والمؤسسات في القطاع الخاص ودعمهم بكل الوسائل الممكنة.

وأكدت سعادة منى عيسى القرق، أن تمكين الجيل الجديد من القادة يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الرئيسية للمنظمة، مشيرةً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام المنظمة ببناء جيل من الخبراء والمهنيين وتوفير فرص الوصول إلى الأنظمة الأساسية ذات الصلة واشراكهم في مبادرات ودروس عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضحت القرق أن الاتفاقية تشكل إطاراً جديداً للتعاون مع مبادرة "بيرل" ومختلف الأطراف ذات المصلحة ممن سيستفيدون من هذه الشراكة، لافتةً إلى أن المناخ الاقتصادي في المنطقة يحتاج إلى شراكات قوية تدعم من مسيرة النمو المتصاعد الذي تشهده.

من جهتها، أشارت ياسمين عمري، رئيس قسم البرامج في مبادرة "بيرل" إلى وجود رغبة حقيقية لدى جميع المعنيين وأصحاب المصالح الاقتصادية للمشاركة في بيئة أعمال أكثر شفافية ومرونة تتيح لهم ممارسة أعمالهم التجارية على نطاق أوسع.

وأوضحت رئيس قسم البرامج في "بيرل": "يشكّل الشباب من الفئة العمرية ما دون 25 عاماً نحو 50% من إجمالي سكان المنطقة، ما يضعنا أمام مسؤولية إشراكهم في صنع القرار باعتبارهم عناصر أساسية وفاعلة في تحقيق النمو والازدهار لبلادهم ومجتمعاتهم، وهذا ما تهدف له الاتفاقية التي حرصنا بأن تكون منصّة لتبادل المعارف والخبرات، ورافداً يسهم في توفير فرص التعرف على أفضل الممارسات الخاصة على صعيد حوكمة الشركات".