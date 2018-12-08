تفاهم بين "الشارقة للتحكيم التجاري" والمعهد البريطاني الملكي

الشارقة 24:

وقع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ومقره لندن، بهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتحكيم التجاري، إلى جانب الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التدريب والتأهيل.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر مركز "تحكيم" في إمارة الشارقة، وأبرمها كل من الأستاذ أحمد العجلة مدير مركز تحكيم، وأنتوني أبراهامز مدير عام المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، بحضور سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز، في حين حضر عن جانب المعهد البريطاني ليونورا ريزنبرج، رئيس فرع الإمارات للمعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ودانييل براون عضو المعهد.

وبموجب المذكرة يقوم المعهد بتقديم برامج تدريبية عالمية في مجال تسوية المنازعات البديلة للأشخاص الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب إمكانية إجراء التدريب عبر الإنترنت من مختلف دول العالم، وبإمكان الأشخاص إكمال الدورة التدريبية في المعهد ليكونوا مؤهلين للحصول على العضوية.

وتعقيباً على هذا التوقيع، أعرب سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عن سعادته بهذا التعاون مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، والذي يعد من أعرق المراكز عالمياً ولديه من الخبرات والتجارب تمتد لأكثر من 100 عام في مجال التدريب والتأهيل القانوني المتخصص.

وأكد ان التوقيع يأتي اليوم استكمالاً للخطة التي وضعها المركز والرامية إلى بناء شبكة من التحالفات والشركاء في مختلف دول العالم بهدف التعريف بمركز "تحكيم" من جهة، وتعظيم الاستفادة من خبرات مختلف هذه الجهات والمؤسسات من جهة ثانية.

من جهته قال أنتوني أبراهامز، مدير عام المعهد البريطاني الملكي للمحكمين: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للعمل معاً على تطوير قطاع التحكيم في دولة الإمارات، فمن خلال هذه الاتفاقية سنعمل معاً على تعزيز التدريب والتعليم للعاملين في هذا المجال، ومن ثم الوصول إلى مؤهلات التحكيم المعترف بها دولياً والتي يمنحها المعهد".

ويعد المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، والذي تأسس في عام 1915، من المؤسسات الرائدة على صعيد العالم في إدارة وحل النزاعات، كما يُعد المعهد من المؤسسات غير الربحية التي تقدم برامج تدريبية متخصصة من خلال شبكة عالمية تتضمن نحو 15000 عضو في 133 دولة.

كما يقدم المعهد برامج تدريبية عالمية في مجال تسوية المنازعات البديلة للأشخاص الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب إمكانية إجراء التدريب عبر الإنترنت من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009، بهدف تقديم خدمات تحكيم متميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة، في ظل سعي عدد متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب في التوافد إلى الدولة كبيئة استثمار آمنة.

ويضمن مركز تحكيم تسوية جميع النزاعات بسرعة وكفاءة وطرق قانونية تحرص على تلبية مطالب جميع الأطراف.