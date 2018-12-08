"ستيل فاب" ينطلق في "إكسبو الشارقة" 14 يناير المقبل

الشارقة 24:

يستضيف مركز اكسبو الشارقة الدورة الـ 15 من معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب 2019"، المقرر إقامته خلال الفترة 14-17 يناير المقبل، لتشكل باكورة الفعاليات الاقتصادية والأحداث التجارية الكبرى التي سينُظمها ويستضيفها المركز في موسم العام الجديد.

ويتوقع أن يستقطب "ستيل فاب"، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في نسخته الجديدة، أحدث ابتكارات أكثر من 1000 علامة تجارية دولية في عالم التصنيع، ستتوزع على ست قاعات تحت مظلة مركز إكسبو الشارقة.

وأطلق اكسبو الشارقة استعداداته لاستضافة نخبة من أهم المُصنّعين والمُورّدين وخبراء الصناعة العالميين، تضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في مجال اللحام والقصّ والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والحول والخدمات المساندة.

وتقام فعاليات "ستيل فاب" الذي يشهد مشاركة العديد من الأجنحة الوطنية، ويحظى بدعم عدد من الاتحادات الدولية الرائدة في قطاع الأعمال المعدنية، بالتزامن مع الدورة الرابعة من "معرض فاستنرز وورلد الشرق الأوسط" المتخصص بوسائل التثبيت الصناعية.

وأكد سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حرص المركز على تنظيم دورة جديدة ناجحة من "ستيل فاب"، استكمالاً للنجاحات التي حققها المعرض في دوراته السابقة، وتعزيزاً لدوره الهام والمتنامي في تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على أحدث الآلات والمعدات والأجهزة والحلول الذكية في مجال الأعمال المعدنية، من خلال استقطاب نخبة مُختارة من أبرز مزودي خدمات التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لشركات تصنيع المعادن والصلب في العالم.

وأشار المدفع إلى أن دورة "ستيل فاب" لعام 2019 ستشهد تنظيم جلسات وندوات نقاشية قيّمة تتطرّق لقضايا آنية مختلفة تهم العاملين في هذا القطاع وستتمحور حول موضوعي الأتمتة والتكامل، موضحاً أن تنظيم هذه الندوات يأتي في ضوء الاهتمام اللافت الذي حظيت به الجلسات النقاشية التي أقيمت خلال دورة المعرض السابقة، والتي ركزت على موضوع الثورة الصناعية الرابعة واستخدام الإنترنت للتشغيل عن بعد وآلات التشغيل الذاتي وغيرها من القضايا.

ويوفر "ستيل فاب" الذي تقام فعالياته على مدى 4 أيام، منصة إقليمية تعرض من خلالها أبرز الشركات العالمية تشكيلة واسعة من أحدث منتجاتها وحلولها المتكاملة التي تلبي متطلبات أسواق المنطقة من أدوات ومعدات صناعية خاصة بالأعمال المعدنية وتشكيل المعادن وتصنيع الصلب.

ويسعى المعرض الأبرز على مستوى المنطقة في دورته الجديدة إلى تعزيز فرادته وريادته في توفير أحدث التقنيات والمعلومات العملية والمهنية في قطاع الأعمال المعدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط توقعات إيجابية أن يواصل تحقيق النجاح الذي شهدته دوراته السابقة على مدى الأعوام الـ 14 السابقة، من خلال استقطاب المزيد من الأجنحة الوطنية والعارضين الجدد والمهتمين من مختلف دول المنطقة والعالم.