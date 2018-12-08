غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى كينيا وأوغندا

الشارقة 24:

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لها، بعثة تجارية إلى شرق أفريقيا تشمل جمهوريتي كينيا وأوغندا، وذلك في إطار استراتيجيتها لإيجاد وتعزيز فرص تسويق الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة والأفريقية على وجه الخصوص.

وتنطلق البعثة بعد غد الإثنين، بمشاركة 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة كالحديد والصلب والمواد الغذائية وحلول الطاقة والأجهزة الكهربائية وغيرها، فيما تتطلع الغرفة لإقامة علاقات تجارية وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في كل من كينيا وأوغندا.

ويترأس البعثة، التي تعقد أعمالها تحت شعار "مدخل نحو شراكة استثمارية أقوى"، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد راشد ديماس وناصر مصبح الطنيجي أعضاء مجلس الإدارة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وممثلون عن مركز إكسبو الشارقة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة، وذلك بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كل من كينيا وأوغندا.

وتأتي البعثة استكمالاً للزيارات الرسمية والبعثات التجارية التي قادتها غرفة الشارقة إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأعوام الثلاث الماضية التي ساهمت بتقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع العديد من دول القارة الأفريقية التي تمثل أسواقاً واعدة وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين وكان لها أثر إيجابي في بناء جسور التعاون والتنسيق لتوفير التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال المحلي ونظرائه لإقامة علاقات تجارية واستثمارية مثمرة.

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس، إلى إن تنظيم هذه البعثة التجارية الجديدة إلى شرق أفريقيا يندرج ضمن سعي الغرفة الدؤوب للترويج لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري رائد على المستوى الإقليمي، وفي إطار حرصها على الارتقاء بمستوى تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ودعم الصناعات والصادرات الوطنية وجذب وتبادل الاستثمارات التي تعزز مسيرة بناء الاقتصاد المستدام.

وأوضح العويس أن الزيارة ستركز على الترويج لمزايا وفرص الاستثمار في الشارقة ولما تقدمه الغرفة من حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال لها في الشارقة وتعزيز انتشارها في أسواق المنطقة انطلاقاً من الإمارة، موضحاً أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى توسيع دائرة انتشار المنتجات والصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية وتعزيز حضور القطاع الخاص من الشارقة في مختلف الأسواق الواعدة وتحديداً في إفريقيا لمواصلة البناء على ما حققته البعثات السابقة وتوثيق العلاقات المتنامية بين الشارقة ومختلف الدول.

تزو البعثة كينيا التي تمتلك أحد أكبر اقتصادات شرق ووسط أفريقيا وأكثرها تطوراً ونمواً، حيث يشهد اليوم الأول من الزيارة تنظيم "ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي – الكيني"، يليه عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي مجتمعي الأعمال من البلدين، وجولات ميدانية على عدد من المرافق الاقتصادية الحيوية في كينيا.

ثم تستكمل البعثة جولتها الأفريقية بزيارة أوغندا التي يشهد اقتصادها معدلات نمو عالية خلال الفترة من 12-15 ديسمبر الجاري، حيث تنطلق فعاليات "ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي – الأوغندي"، ويتبعه لقاءات عمل واجتماعات ثنائية وجولات ميدانية لعدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية في أوغندا.

وتمثل الشركات المرافقة للبعثة قطاعات متنوعة في إمارة الشارقة تتميز بمنتجاتها فائقة الجودة حيث تضم شركات عاملة في مجال الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية والزراعة والطاقة الشمسية والعقارات والأثاث والتجهيزات الصناعية والكهربائية وهندسة البلاستيك والتغليف ومواد البناء والنفط والغاز.

وتعتبر الإمارات شريكاً تجارياً مفضلاً لكل من كينيا أوغندا حيث تعتبر واحدة من أكبر الموردين للسلع والخدمات إلى هذين البلدين، إلى جانب كونها مصدراً رئيسياً للنفط، في وقت يواصل فيه اقتصاد شرق أفريقيا تحقيق معدلات نمو لافتة خاصة أوغندا التي يظهر اقتصادها تنامياً ملحوظاً، فيما أصبحت كينيا شريكاً تجارياً مهماً مع العديد من دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإمارات.