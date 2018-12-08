منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ينطلق الإثنين

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق بعد غد الإثنين، أعمال النسخة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد ".

ويحضر المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وبدعم من وزارة الاقتصاد، نحو 1000 رجل أعمال يناقشون التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتطورات التكنولوجية ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، إضافة لرصد البعد التنموي للاستثمارات ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.

وتجمع الفعاليات، على مدى يومين، نحو 40 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين أبرزهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسوباش ديساي وزير الصناعة في ماهاراشترا الهندية، وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة".

كما يشارك في المنتدى، ياسين آل سرور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، وممثل السعودية في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، وممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين، وهجي راو الأستاذ في كلية ستانفورد للدراسات العليا في الأعمال، وبستجان سكالار الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وهنريك فون شيل مؤسس الثورة الصناعية الرابعة ومنظم الثورة الرقمية الألمانية، وهارالد جيدكا المسؤول الأول عن سياسة تعزيز الاستثمار في البنك الدولي.

وتشهد فعاليات اليوم الأول 3 جلسات حوارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً والاتجاهات الجديدة في قطاعات الأعمال ومستقبل غرف التجارة والتأثيرات التي يفرضها تغير الأدوار والتقدم التكنولوجي والتحولات الرقمية على أداء القطاع الخاص والسباق نحو الجيل الخامس من الإنترنت بمشاركة خبراء محليين وعالميين، من أبرزهم عبدالعزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومضر خوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، وأحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعمار حمدين رئيس الارتباط الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرابطة جي إس إم إيه، وحنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والدكتور هيتشم مايا رئيس التحول الرقمي للصناعة والهندسة القيمية- شركة ساب.

وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية حول القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على الاستثمارات.

كما تشمل عرضين الأول حول مستقبل الطاقة تقدمه ميشيل وو الرئيس التنفيذي للمعلومات ونائب الرئيس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين لشركة جي إي باور سيرفسيز، والثاني حول "الاستثمار الأجنبي المباشرتشجيع الإنتاجية والتجارة والتطوير" يقدمه هنريك فون سكيل مؤسس الثورة الصناعية الرابعة ومنظم الثورة الرقمية الألمانية، وجلسة حول الاستثمارات في ولاية ماهاراشترا الهندية، إضافة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة اقتصادية بين مؤسسات محلية وهيئات ومؤسسات عربية ودولية.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى 3 جلسات حوارية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الاستثمار والعملة الرقمية المشفّرة، والارتقاء بالمرأة في قطاع الأعمال وتأثيرها ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، و الاستدامة ما بعد المسؤولية الاجتماعية للشركات وما ستحققه أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر بمشاركة مختصين من شركات وهيئات محلية وعالمية، منهم ستيفان هيكموت المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق استثمار إيفاري وإيفاريم، وعلي كساب الرئيس التنفيذي لشركة سينتوريون آند كو، وزيد القفيدي العضو المنتدب لقطاع التجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، وكارولين فرج نائب الرئيس في شبكة سي إن إن بالعربية، ودينا مصطفى رئيس عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، وبسام عون الاستشاري المساهم في إعداد تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفيرا فوتورجانسكي السفير الدولي لفايتل فويسز وعضو الفريق المؤسس لمسرعات دبي المستقبل في حكومة دبي، وهيرالد زلوف الرئيس التنفيذي لوكالة ام سي جروب للاتصالات استشاري سابق في وزارة الدفاع- ألمانيا.

ويقدم سمير ساتشو مدير أول إدارة العلاقات الحكومية والسياسات العامة في شركة كريم عرضاً حول أنظمة النقل المبتكرة ومستقبل النقل المستدام، إضافة إلى جلسة حول تأثير قانون الضريبة المضاعفة على الاستثمارات بمشاركة أنوج آر كابور قائد مساعد للخدمات الاستشارية المعنية بعمليات الدمج والاستحواذ والضرائب الدولية في كي بي ام جي لوار جلف ليمتد وجيمس جورج الاستشاري في شركة يورومونيتور.

وبالتوازي مع الجلسات الحوارية والعروض التقديمية، ينظم المنتدى ورش عمل تعرض في اليوم الأول رفاهية المعيشة في الشارقة، والفرص الاستثمارية في مدينة دوربان الجنوب إفريقية، والفرص الاستثمارية في ماهاراشترا الهندية، إضافة إلى ورشة خاصة لبحث دور الشباب في صناعة مستقبل الاقتصادات وأخرى حول وكالة ترويج صناعة المعلومات والثقافة في مدينة دايجون الكورية.

أما ورش اليوم الثاني فتركز إحداها على نقاط القوة ومميزات الاستثمار في الشارقة والأسباب التي تجعلها مركزاً مثالياً رائداً للأعمال بمشاركة ممثلي من عدة دوائر وهيئات حكومية بالإمارة، فيما تختص الأخرى بمدينة الإمارات الصناعية ومستقبل العقارات والتنمية الصناعية وأحدث التوجهات البيئية ومستقبل الاستدامة، إضافة إلى ورشة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في زيمبابوي.

وتجمع قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018، كلاً من وزارة الاقتصاد وبنك الشارقة وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة وإينوك ومدينة الشارقة للإعلام "شمس".