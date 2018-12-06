الأحمر يغطي بورصات المنطقة الخميس

الشارقة 24:

ظلت غالبية أسواق المنطقة على سلبيتها في تعاملات جلسة اليوم نتيجة لافتقار الأسواق لمحفزات جديدة تعمل على تحريك سيولة إلى داخلها لوقف نزيف الأسهم، حيث لا تزال ضغوط البيع تحكم سيطرتها رغم وصول أسعار بعض الأسهم لمستويات سعرية مغرية. وعمقت سوق دبي من خسائرها بضغوط قادتها الأسهم الاستثمارية والعقارية ليكسر مؤشرها مستويات مقاومة ويقفل عند 2580.27 نقطة متراجعاً بنسبة 1.97%. كما عمقت سوق السعودية من خسائرها بضغوط من غالبية قطاعاتها، حيث أقفلت عند مستوى 7848.98 نقطة بخسائر نسبتها 0.44%، أما السوق الكويتية فانفردت وحدها بالارتفاع محققة مكاسب نسبتها 0.64% بعدما أقفل مؤشرها تعاملاته عند مستوى 5186.90 نقطة، أما السوق البحرينية والسوق العمانية فتراجعتا بشكل محدود وسط تباين في أداء أسهمهما وقطاعاتهما، حيث تراجعت البحرينية بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 1320.04 نقطة، فيما تراجعت العمانية بنسبة 0.08% لتقفل عند مستوى 4548.72 نقطة. أما السوق الأردنية فعمقت من خسائرها بضغوط قادها قطاع الصناعة، حيث فقد مؤشرها بنسبة 0.54% ليقفل عند مستوى 1854.34 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2580.27 1.97 % سالب السعودية 7848.98 0.44 % سالب الكويت 5186.90 0.64 % البحرين 1320.04 0.17 % سالب عمان 4548.72 0.08 % سالب الأردن 1854.34 0.54 % سالب



سوق دبي تقفل دون مستوى 2600 نقطة

انزلق مؤشر سوق دبي إلى ما دون مستوى 2600 نقطة في تعاملات جلسة اليوم وذلك بفعل استمرار سيطرة عمليات البيع نتيجة لانعدام الثقة في السوق رغم وصول الكثير من الأسهم لمستويات سعرية مغرية، حيث دفعتها كافة القطاعات "باستثناء الخدمات والصناعة" للاستقرار في ختام التعاملات عند مستوى 2580.27 نقطة متخلية عن نسبة 1.97% من قيمتها السابقة وبواقع 51.88 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 212.3 مليون سهم بقيمة 235.3 مليون درهم نفذت من خلال 4976 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.51% واستقر دون تغير قطاع الصناعة، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق يتقدمهم الاستثمار بخسائر نسبتها 5.42% تلاه قطاع السلع بنسبة 5.51% تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.86%.

وسجل سعر سهم أمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.80% وصولاً إلى سعر 0.529 درهم تلاه سهم تبريد بنسبة 4.64% وصولاً إلى سعر 1.58 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 0.453 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 0.464 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 76.2 مليون سهم تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 18 مليون سهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 56.7 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 37.9 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل هبوطها

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم بضغوط من غالبية قطاعاتها وذلك وسط تحسن في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 34.65 نقطة أو ما نسبته 0.44% ليقفل عند مستوى 7848.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 144.8 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 122 شركة واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.07% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.50% تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%، فيما تراجعت بقية قطاعات السوق، "باستثناء استقرار قطاع الأدوية"، بقيادة قطاع تجزئة الأغذية الذي تراجع بنسبة 1.60% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%.

وسجل سعر سهم زين السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.34% وصولاً إلى سعر 7.04 ريال تلاه سهم ميفك ريت بنسبة 5.87% وصولاً إلى سعر 8.84 ريال، وسجل سعر سهم كابلات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.87% وصولاً إلى سعر 37.20 ريال تلاه سهم صادرات بنسبة 2.73% وصولاً إلى سعر 96.20 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.3 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 14.7 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 437.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 324 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل صعودها

واصلت السوق الكويتية صعودها في تعاملات جلسة اليوم وسط سيولة نشطة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 33.21 نقطة أو ما نسبته 0.64% وصولاً إلى مستوى 5186.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 119 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون دينار نفذت من خلال 5347 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات يتقدمهم التأمين بارتفاع بلغت نسبته 3.15% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.3% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1%، في المقابل تراجعت مؤشرات 3 قطاعات بصدارة الرعاية الصحية بحوالي 0.42%.

وسجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 27.46% وصولاً إلى سعر 905 فلوس تلاه سهم إنجازات بنسبة 8.97% وصولاً إلى سعر 85 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم باكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 110 فلوس تلاه سهم اكتتاب بنسبة 5.96% وصولاً إلى سعر 205 فلوس. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم تلاه سهم بنك وربة بواقع 9.4 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6 ملايين دينار تلاه سهم وطني بواقع 4.67 مليون دينار.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية قليلاً خلال تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وفي ظل انحسار في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.24 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 1320.04 نقطة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.96 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 0.48 نقطة، فيما أقفل قطاع التأمين وقطاع الفنادق دون تغيير.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.095 دينار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.77% وصولاً إلى سعر 0.262 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.44% وصولاً إلى سعر 0.086 دينار تلاه سهم مجموعة البركة بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 0.290 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.9 مليون سهم تلاه سهم الاثمار القابضة بواقع مليون سهم.

تراجع محدود للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف بضغط من المال والخدمات وسط تحسن التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.58 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 4548.72 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 746.7 ألف ريال نفذت من خلال 268 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.54% تلاه قطاع المال بنسبة 0.31%.

وسجل سعر سهم اسمنت خليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.87% وصولاً إلى سعر 0.322 ريال تلاه سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 2.64% وصولاً إلى سعر 0.932 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.85% وصولاً إلى سعر 0.157 ريال تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 3.94% وصولاً إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 837.7 مليون سهم. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 180.9 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 126 ألف ريال.

الصناعة تقود تراجعات السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة القطاعات وفي مقدمتها الصناعة وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% ليقفل عند مستوى 1854.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار نفذت من خلال 1297 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 30 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.92% تلاه قطاع المال بنسبة 0.26% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.

وسجل سعر سهم السلام الدولية للنقل والتجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار تلاه سهم الألبان الأردنية بنسبة 4.96% وصولاً إلى سعر 3.17 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم التأمين الوطنية بنسبة 6.89% وصولاً إلى سعر 1.08 دينار. واحتل القطاع المالي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.53 مليون دينار تلاه قطاع الخدمات بواقع 521.3 ألف دينار تلاه قطاع الصناعة بواقع 283.9 ألف دينار.