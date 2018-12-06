غرفة الشارقة تروج لمقوماتها بمنتدى الاستثمار الأجنبي المباشر

الشارقة 24:

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018، الذي سينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، تحت عنوان "التنافسية وتشكيل مستقبل الاقتصادات"، خلال الفترة من 10-11 ديسمبر الجاري، كشريك داعم، وذلك سعياً منها للإسهام بتعزيز جهود الدولة في تكريس مكانتها الاقتصادية التي باتت تحتل مواقع متقدمة عالمياً ورائدة إقليمياً، وفي إطار العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة الشارقة، بتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية، والفرص المتعددة، والتي تزخر بها الشارقة، وما توفره من مزايا تفضيلية ومحفزة، لمجتمع الأعمال .

وتأتي مشاركة الغرفة، من خلال رعايتها إحدى جلسات العمل لليوم الأول من المنتدى، والتي ستكون بعنوان "مستقبل غرف التجارة: ما التأثيرات التي يفرضها تغير الأدوار والتقدم التكنولوجي والتحوّلات الرقمية على أداء القطاع الخاص، وما تأثير النُّظم والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر"، بمشاركة عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومضر خوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، وياسين آل سرور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، وممثل المملكة العربية السعودية في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، وممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين، وأحمد صالح العجله مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وسيتم خلال الجلسة، تسليط الضوء على دور الغرف التجارية المشاركة، في التعريف بالمناخ الاستثماري، ووسائل جذب رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركة الغرفة في جلسة حوارية، تتناول خدماتها ضمن جلسة متخصصة عن إمارة الشارقة في أعمال المنتدى، كما ستشهد مشاركة الغرفة، توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وستتواجد الغرفة، بجناح في المعرض المصاحب لأعمال المنتدى، من خلال منصة للتعريف بالخدمات المختلفة، التي تقدمها الغرفة إلى القطاع الخاص، والترويج للمبادرات وأنشطتها التي تستهدف الارتقاء بالمناخ الاقتصادي في الإمارة، ودورها في توعية وتطوير العلاقات بين الشارقة ومختلف دول العالم، خلال عرض مجموعة من المطبوعات والمواد الترويجية الفلمية، في شاشات المنصة، وأيضاً الرد المباشر على جميع الاستفسارات من ممثليها، والتي تصب في مجملها، في خدمة مجتمع الأعمال المحلي.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، أن مشاركة غرفة الشارقة في منتدى الشارقة للاستثمار الاجنبي المباشر، في دورته الرابعة، ضمن الرؤية بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، في إيجاد منصة تجمع كافة الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي، محلياً وإقليمياً ودولياً، لتبادل الأفكار والمقترحات حول أبرز المواضيع الاقتصادية، التي من شأنها خدمة الإمارة اقتصادياً، والجهود الهادفة في توطيد التعاون، بين القطاعين الحكومي والخاص .

وأضاف سعادته، أن المنتدى يوفر فرصة مثالية، للتواصل مع أقطاب وممثلي الهيئات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتعريفهم بمناخ الأعمال الفريد، ومحاور الجذب الاستثماري التي تتفرد به الشارقة، على صعيد المنطقة، إضافة إلى توطيد أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، وبناء شراكات جديدة استكمالاً للجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة والدوائر والهيئات المحلية في الشارقة المشاركة بالمنتدى، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية، ودفعها إلى الأمام من خلال الالتقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين، وإطلاعهم على حوافز الاستثمار والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تتبناها الشارقة، في مختلف القطاعات، والتي تجعل منها مركزاً رائداً لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.

وتشارك الغرفة، بورقة عمل في جلسة حوارية، تحتوي على أهم المهام والمسؤوليات، التي تقوم بها في خدمة المجتمع الاقتصادي، بالإضافة إلى دورها في تبني مرئيات القطاع الخاص، ونقل وجهات نظره، بما يسهم في تطوير أعماله عبر وسائل متنوعة ومتطورة، كما ستشمل الورقة مساعي الغرفة الدائمة، لنشر مفاهيم المسؤولية المجتمعية بكافة فئاتها، بين فعاليات القطاع الخاص بالإمارة .

وتسعى الغرفة، من خلال مشاركتها في الحدث، إلى الترويج لأهمية الانتساب لعضويتها، والتعريف بمزايا، ومنافع العضوية من تسهيلات، وخدمات تساعد قطاع الأعمال والمستثمرين في الشارقة، على الترويج لأنشطتهم التجارية ومنتجاتهم، محلياً ودولياً، بالإضافة إلى الترويج لما تقدمه من دعم لرواد الأعمال، من مواطني الدولة والمقيمين فيها، ومساعدتهم على دخول سوق العمل، وتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيعها المشاريع والأعمال الإبداعية، وتقديم الدعم والمشورة إلى المستثمرين الشباب من داخل وخارج الدولة، وتعريفهم بالفرص المتوفرة في مختلف القطاعات العاملة في إمارة الشارقة، وتحفيزهم على التميز والعطاء في تحقيق التنمية ورخاء وازدهار المجتمع.

وتحرص غرفة الشارقة، على المشاركة الدائمة، في فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، منذ انطلاق دورته الأولى، إيماناً بأهمية هذه الفعالية، في الإسهام بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال ما يتم عرضه، والتعريف به، عن مقومات ومزايا مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة.