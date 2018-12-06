النفط يهبط 5% بعد تلميح أوبك إلى خفض الإنتاج

الشارقة 24 – رويترز:

خسرت أسعار النفط، يوم الخميس، نحو 5%، بعد أن لمحت أوبك إلى أنها قد تتفق على خفض أقل من المتوقع للإنتاج، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية، جراء المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للتوترات التجارية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط، بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان.

وكانت التوقعات تشير إلى خفض مشترك بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً، إلى أن أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل الاجتماع، أن مجموعة "أوبك" ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يومياً فقط.

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار، إلى 8.84 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 58.36 دولار، وتراجعت عقود الخام الأميركي 2.32 دولار إلى 50.57 دولار للبرميل.

وخسر خام برنت والخام الأميركي 30%، من قيمتهما في ربع السنة الحالي وحده.

وأوضح أولي هانسن من بنك ساكسو، أنه بصفة عامة، يظهر هذا قوة الدفع الضعيفة في السوق حالياً، وهو ما تفاقم بوضوح ما حدث خلال الليل، من عمليات بيع في الأسهم وضعف عوائد السندات.

وأضاف أن أوبك تعلم كيفية إدارة الأسواق، قد تدفع السوق للانخفاض ثم توجه ضربة مفاجئة بعد قليل، وقد تكون هذه هي النتيجة أيضاً.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي 4.1% منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يومياً.

وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يوميا منذ نهاية 2017، إلى 56.38 مليون برميل يومياً، ليلبي نحو 60 % من الاستهلاك العالمي.