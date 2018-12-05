الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية" و"العمانية"

الشارقة 24:

أثار التراجع الكبير للأسواق العالمية على خلفية تراجع عائدات الخزانة الأميركية وما يعكسه ذلك من مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي إضافة إلى عودة قلق الأسواق من عدم التوصل لاتفاق تجاري نهائي بين أميركا والصين مخاوف أسواق المنطقة، حيث سيطرت السلبية على غالبية الأسواق وبخاصة سوق دبي التي تراجعت بنسبة 1.63% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2632.15 نقطة وذلك تحت ضغوط قادتها الأسهم العقارية، وواصلت سوق السعودية تراجعها بضغوط من غالبية الأسهم، حيث هبطت لمستوى 7883.63 نقطة خاسرة ما نسبته 0.27%، فيما واصلت السوق الكويتية ارتفاعها مدفوعة بمكاسب الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.25% ليقفل عند مستوى 5153.69 نقطة. وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من غالبية القطاعات لتقفل عند مستوى 4552.30 نقطة بمكاسب نسبتها 0.39%، أما السوق البحرينية فتراجعت بضغوط من قطاعاتها الرئيسية لمستوى 1322.28 نقطة بخسائر نسبتها 0.28%. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.29% لتقفل عند مستوى 1864.39 نقطة.

خسائر في سوق دبي





تعرضت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم لضغوط بيع كبيرة طالت غالبية أسهم السوق وذلك وسط تراجع في التعاملات، وقادت الأسهم العقارية الضغوط على المؤشر الذي أقفل تعاملاته عند مستوى 2632.15 نقطة خاسراً بواقع 43.72 نقطة أو ما نسبته 1.63%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 172.8 مليون سهم بقيمة 185.2 مليون درهم نفذت من خلال 3213 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق يتقدمهم العقار بخسائر نسبتها 3.12% تلاه قطاع التامين بنسبة 2.57%.

وسجل سعر سهم غلفا للمياه المعدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00% وصولاً إلى سعر 7.36 درهم تلاه سهم الخليجي التجاري بنسبة 4.05% وصولاً إلى سعر 0.770 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أملاك أعلى نسبة تراجع بواقع 8.89% وصولاً إلى سعر 0.348 درهم تلاه سهم شعاع بنسبة 6.76% وصولاً إلى سعر 0.95 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.7 مليون سهم تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 16.2 مليون سهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 32.9 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 29.3 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها خلال تعاملات جلسة اليوم وسط هبوط في التعاملات في ظل تراجع واضح في شهية المتعاملين على الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 21.49 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 7883.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 118 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.34% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.60%، في المقابل سجل قطاع النقل أعلى نسبة تراجع بواقع 1.49% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.35%.

واحتل سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.64% وصولاً إلى سعر 25.90 ريال تلاه سهم بروج للتأمين بنسبة 5.82% وصولاً إلى سعر 26.35 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بدجت السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.11% وصولاً إلى سعر 26.85 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 3.88% وصولاً إلى سعر 99.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.38 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم صادرات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 246.8 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 228.44 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل الصعود

واصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم مدعومة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وذلك مع استمرار تحسن مستويات السيولة المتدفقة للسوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.72 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 5153.69 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 128.7 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون دينار نفذت من خلال 5060 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بصدارة الخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع بنسبة 0.84%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات بصدارة قطاع المواد الأساسية بنحو 0.26%.

وسجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة ارتفاع بوقع 15.07% وصولاً إلى سعر 71 فلساً تلاه سهم باكو بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 121 ديناراً، في المقابل سجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 558 فلساً تلاه سهم اسمنت خليج بنسبة 9.93% وصولاً إلى سعر 68 فلساً. واحتل سهم بنك الخليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.9 مليون سهم تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 11 مليون سهم. واحتل سهم بنك الخليج المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 2.9 مليون دينار.

السوق البحرينية تتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعاتها الرئيسية وسط استمرار النشاط في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.65 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل عند مستوى 1322.28 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.2 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بواقع 9.28 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.76 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، فيما أقفلت القطاعات الـ 3 المتبقية دون أي تغيير.

وانفرد سهم ناس بالارتفاع محققاً مكاسب بلغت نسبتها 5.15% ليقفل عند سعر 0.102 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.090 دولار تلاه سهم مصرف السلام بنسبة 2.17% وصولاً إلى سعر 0.090 دينار. واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.4 مليون سهم تلاه سهم الاثمار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم.

السوق العمانية تواصل الارتفاع

واصلت السوق العمانية ارتفاعها في تعاملات جلسة اليوم مدعومة من كافة القطاعات وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات بالمقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 17.67 نقطة أو ما نسبته 0.39% ليقفل عند مستوى 4552.300 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 1.58 مليون ريال نفذت من خلال 498 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 0.59% والقطاع المالي بنسبة 0.03%.

وسجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75% وصولاً إلى سعر 0.083 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بنسبة 3.38% وصولاً إلى سعر 0.214 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.029 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 2.86% وصولاً إلى سعر 0.102 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.29 مليون سهم تلاه سهم بنك ظفار بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 259.7 ألف ريال تلاه سهم بنك ظفار بواقع 248.6 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% ليقفل عند مستوى 1864.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون دينار نفذت من خلال 1400 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.44% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.

وسجل سعر سهم التامين الإسلامية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.35% وصولاً إلى سعر 1.18 دينار تلاه سهم تهامة للاستمارات المالية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 1.40 دينار تلاه سهم الزي لصناعة الألبسة بنسبة 5.55% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار. واحتل القطاع المالي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.33 مليون دينار تلاه قطاع الصناعة بواقع 1.31 مليون دينار تلاه قطاع الخدمات بواقع 440.3 ألف دينار.