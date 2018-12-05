مطارات أبوظبي تولد الطاقة من خطوات المسافرين

الشارقة 24:

أعلنت مطارات أبوظبي، افتتاح أول ممر تفاعلي بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن مطار أبوظبي الدولي، والذي يعمل على توليد الطاقة، من خلال خطوات المسافرين في المطار، الذي يستقبل ما يقارب 2 مليون مسافر شهرياً.

وجاءت تلك الخطوة، بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة بيفجين، الشركة الحائزة على جائزة التكنولوجيا النظيفة في المملكة المتحدة، بهدف تطوير ممر تفاعلي تبلغ مساحته 16 متراً مربعاً، ليربط بين مبنيين رئيسيين في المطار، الذي يحتضن أحدث تقنيات التكنولوجيا المُتطوّرة والمبتكرة بالعاصمة أبوظبي.

وأوضحت مطارات أبوظبي، أن الممر التفاعلي سيُسهم في جمع خطوات حوالي 8 آلاف مسافر يومياً، وتحويلها إلى طاقة كهربائية تعمل على تشغيل شاشات العرض، وتوفير الطاقة اللازمة لإضاءة الممر، وذلك بتحويل خطوات المسافرين بين المبنيين 1 و3 في المطار، إلى طاقة كهربائية.

وستتضمن شاشات العرض، معلومات حول عدد الخطوات ومقدار الطاقة الحالي، إضافة إلى لعبة تفاعلية خاصة بالأطفال، تُظهر طائرات ترتفع وتنخفض، وفقاً لكمية الطاقة الجاري توليدها.

وأكد أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لمطارات أبوظبي، أن تعاون المطارات مع مصدر وشركة بيفجين، جاء لإنشاء ممر تفاعلي متطور، لاستعراض تقنيات ومصادر الطاقة في المدن الذكية في المستقبل، وهي الخطوة التي تسعى مطارات أبوظبي، من خلالها إلى تعزيز التزامها بتطبيق الممارسات المُستدامة عبر الاعتماد على مصدر جديد للطاقة النظيفة والمتجدّدة، إلى جانب رفع وعي وتثقيف المسافرين العابرين والمقيمين حول مصادر الطاقة المختلفة والحلول التي توفرها تقنيات خارج الشبكة.

وجدير بالذكر، أن سطح الممر مكون من سلسلة من المثلثات المتشابكة، وعند مرور المسافرين على هذا النظام الحائز على براءة اختراع، تولد طاقة مستمرة وفقاً لعدد خطواتهم.

ويتمّ استخدام هذه الكهرباء، لتشغيل إضاءة من نوع "إل إي دي" تمتد على 5 أمتار، كما توفر تحديثات للبيانات الموضحة على شاشات العرض.

بدوره، أعلن لورنس كيمبال كوك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بيفجين، أن المطارات تستقبل ملايين المسافرين يومياً، ما يجعلها من أهم وأبرز الوجهات لاستخدام تقنيات تفاعلية لتوليد الطاقة وتوفير البيانات.