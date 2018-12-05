1.077مليار درهم رصيد "المصرف المركزي" من الذهب خلال أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية 1.077 مليار درهم خلال شهر أكتوبر من العام 2018، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة مع 1.053 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام ذاته.

وجاء الارتفاع في رصيد المصرف المركزي من الذهب، متوافقاً مع التحسن الكبير الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر خلال الشهرين الماضين حيث عاد سعر السبيكة الذهبية "الاونصة " للصعود إلى فوق مستوى 1237 دولاراً وذلك بعد الانخفاض القوي الذي شهدته في سبتمبر من العام الجاري وتخلت خلاله عن مستوى 1200 دولار.

وكان المصرف المركزي عاد إلى تكوين رصيد من الذهب اعتباراً من العام 2015 إلا أن مخزونه من المعدن الأصفر لا يشكل نسبة كبيرة من إجمالي رصيده من العملات الأجنبية الأمر الذي دفع خبراء في القطاع للتأكيد أن عودة المركزي لحيازة الذهب تستهدف الاستثمار بالدرجة الأولى.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بالمصرف المركزي خرجت من قوائم مجلس الذهب العالمي الخاص باحتياطيات الذهب لدى المصارف في العالم منذ عدة سنوات قبل عودتها للظهور مجدداً في القائمة خلال الثلث الأول من العام 2015 بعدما قرر المركزي إعادة تكوين رصيده من الذهب.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي فإن شهر مارس من العام 2018 شهد النشاط الأكبر للمصرف من حيث حجم حيازته من الذهب والتي بلغت قيمتها 1.172 مليار درهم مقارنة مع 1.152 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمة رصيد المركزي من الذهب 1.108 مليار درهم بانخفاض محدود للغاية مقارنة مع الشهر السابق تواصل الانخفاض في سبتمبر إلى 1.053 مليار درهم قبل أن يعود الرصيد للارتفاع مجدداً في أكتوبر إلى مستوى 1.077 مليار درهم.