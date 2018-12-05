مبادرة "بيرل" تختتم برنامج "تعهد قطاع الأعمال 2018"

الشارقة 24:

اختتمت مبادرة "بيرل"، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، برنامج "تعهد قطاع الأعمال" للعام الجاري، الذي جمع نخبة من المؤسسات وقادة الأعمال والطلبة الجامعيين، بهدف تمكينهم من تبادل الرؤى والتوجهات الرامية لتعزيز ممارسات استدامة الأعمال.

حيث أطلقت المبادرة البرنامج منذ العام 2016، وتنظمه بشكل سنوي، ضم نحو 180 رائد أعمال، أعربوا عن التزامهم بتطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة الرشيدة في منطقة الخليج، من خلال توقيع التعهد.

وشارك في البرنامج للعام الجاري، والذي عقدت جلساته في الإمارات والسعودية والبحرين، 6 شركات هي "غلفتينر"، ومجموعة شلهوب، ومجموعة تامر، وبنك الإمارات دبي الوطني، و"كيه بي إم جي"، ونسما القابضة.

وانطلقت أعمال البرنامج لهذا العام باستضافة "مجموعة شلهوب"، المتخصصة بمنتجات التجزئة الفاخرة، لمجموعة من طلاب الجامعة الأميركية في الشارقة بمكاتبها في دبي، حيث ألقت المجموعة الضوء على إحدى الركائز الرئيسة الأربع للتعهد، "نحو تحقيق بيئة أعمال شاملة ومتكاملة"، مع التأكيد على دور السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص في تعزيز التنافسية والأداء الفاعل.

وتناولت شركة "غلفتينر" المتخصصة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، عبر جلسة خاصة، استضافت فيها طلاب جامعة آميتي في دبي، برنامج "النبض الإيجابي" لتحقيق الرفاه في بيئة العمل والذي مكّنها من تعزيز الإنتاجية ومستوى السعادة والرفاه لكافة موظفيها.

واستعرضت "مجموعة تامر" المتخصصة في المستحضرات الدوائية، في مدينة جدة السعودية، جهودها الرامية لتعزيز الرفاه في بيئة العمل، وتمكين الموظفين، تماشياً مع توقيعها للتعهد، أمام مجموعة من طلاب جامعة عفّت.

بدوره، ناقش "بنك الإمارات دبي الوطني" أبرز الطرق العملية لتعزيز الاستدامة، أمام نخبة من طلاب الجامعة الأميركية في الشارقة، وذلك في إطار الالتزام بركيزة "تحديد أهداف النمو المستدام والمسؤول"، إحدى الركائز الرئيسة لـ "تعهد قطاع الأعمال" الذي أطلقته مبادرة "بيرل"، فيما تناولت شركة "كيه بي إم جي"، إحدى شركات الخدمات العالمية، الركيزة ذاتها مع طلاب الجامعة الأهلية في البحرين، من خلال تركيزها على مشروع "صندوق جاسم فخرو للتنمية البشرية"، الذي يوفّر للشباب البحريني فرصاً مالية وتقنية ومهنية وتعليمية.

وشرحت شركة "نسما القابضة" والشركات التابعة لها في مدينة جدة السعودية، لمجموعة من طلاب جامعة "عفّت"، قواعدها السلوكية التي تحدد الخطوط العامة لتدريباتها المتواصلة في مجال النزاهة والأخلاقيات في العمل، لإضافة إلى جهودها الأخرى الرامية إلى الالتزام بمعاييرها الأخلاقية العالية.

وأفادت كارلا كوفيل المدير التنفيذي لمبادرة "بيرل"، بأن المبادرة تواصل مساعيها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات والشركات للمشاركة في برنامج "تعهد قطاع الأعمال"، بهدف عقد جلسات نقاشية حول مسؤولية الشركات والاستدامة بين رواد الأعمال وطلاب الجامعات في المنطقة.

وأوضحت كوفيل أن مبادرة "بيرل" تتطلع لاستضافة العديد من الشركات العاملة في منطقة الخليج المئات من طلاب الجامعات والبحث في الموضوعات، التي تناقش استدامة الشركات وأثرها المالي والاجتماعي.