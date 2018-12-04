تقرير سنوي لاقتصادية الشارقة يؤكد قفزتها في التنوع الاستثماري

الشارقة 24:

أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة، من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي، في إجراءات وخدمات الدائرة 100 %، مع إنجاز نموذجي للربط مع العديد من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية، لتسهيل الإجراءات.

وأشار سعادته، إلى أن مراكز الخدمة "أعمال"، أنجزت ما يزيد عن 54351 معاملة، خلال العام 2017، بنمو 10 % عن العام 2016.

جاء ذلك، بمناسبة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقريرها السنوي السابع لعام 2017، والذي أبرز جهودها على مدار العام، وضم التقرير الخدمات والأنشطة والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة، في إطار رؤيتها الاقتصادية، لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف، التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، على الصعيدين المحلي والاتحادي.

ويعد الإصدار السابع، نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة، والذي حرصت الدائرة من خلاله، على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي، للعام 2017 على مستوى الدائرة، وإمارة الشارقة.

وأعلن سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، أن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة، من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة، في العام 2017 .

وأكد سعادته، أن اقتصاد إمارة الشارقة، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات وتقلبات الأسواق العالمية، لا يزال يحقق نمواً بشكل مستدام، ونمتلك نصيباً مرتفعاً للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتنوع في هيكل الاقتصاد الذي يضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بالكم الكبير من الإنجازات المؤسسية، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤخراً، ما عزز من اقتصاد الإمارة، وحافظ على قدرتها التنافسية العالية، كثالث أكبر اقتصاد في الدولة .

وأشار سعادته، إلى أن التقرير السنوي يؤكد أن الشارقة، خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم، في ظل قيادة حكيمة، تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة، لتحقيق أفضل الإنجازات.

كما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كتيب "المنطقة الوسطى في الشارقة"، لتمتعها بالثراء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، حيث تمضي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قدماً، نحو تحقيق أهدافها، والتي من أهدافها التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارة، حيث قامت الدائرة بزيادة أعداد العاملين في المنطقة الوسطى، وذلك لتسريع آلية إنجاز المعاملات وتيسيرها، كما ضاعفت الدائرة من الضباط التجاريين، بنسبة 100% في عام 2016، ونظمت جلسات دورية مع المستثمرين، وذلك لتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية معهم.

وأشار سعادة السويدي، إلى أن المنطقة الوسطى، شهدت خلال السنوات الماضية، طفرة غير مسبوقة في إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة، حيث قفزت من3447 رخصة إلى 6305 رخص في العام 2016، بمتوسط نمو 23 % لمختلف أنواع الرخص.

كما أصدرت الدائرة، النسخة الرابعة من تقرير رخص الأعمال، والذي يشمل حركة رخص الأعمال النوعية في الإمارة، والتشريح الاقتصادي للمناطق الجغرافية بالإمارة، والوزن النسبي للقطاعات والأنشطة الرئيسة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص الفعالة المسجلة في الإمارة 73111 رخصة في عام 2017، وهو يفوق عدد الرخص الفعالة مقارنة بالعام الماضي، والتي كان عددها 71660 أي بنسبة 2%، حيث سجلت الرخص التجارية ارتفاعاً، في إجمالي عدد الرخص لتصل إلى 47705 رخص في العام 2017، وبنسبة نمو تبلغ 2 % مقارنة بالعام 2016.

وأوضحت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة، أن إصدار التقرير السنوي ورخص الأعمال، يعتبر حدثاً سنوياً هاماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار.

وأكدت أن التقرير يرصد، أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة، بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي أن تستنبط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اقتداءً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي، والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وأشارت إلى أن التقرير السنوي، يؤكد على أن الشارقة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم، في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة، لتحقيق أفضل الإنجازات.

ولفتت إلى أن كتيب المنطقة الوسطى، يأتي لتسليط الضوء على منطقة من أهم المناطق في الإمارة، بما تمتلكه من موارد ومواقع سياحية، تشجيعاً للمستثمر سواء في الاستثمار المهني أو التجاري، وذلك بتحويلها منطقة حاضنة للأعمال وتقديم كافة التسهيلات، وذلك لخلق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة.