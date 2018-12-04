رئيس تنفيذي إكسبو الشارقة يفتتح معرض هونج كونج للمجوهرات

الشارقة 24:

افتتح سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الـ26، من معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات، الذي تنظمه رابطة مصنعي المجوهرات في هونج كونج، بمركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض.

وتعد هذه الدعوة الأولى من نوعها، التي توجهها رابطة مصنعي المجوهرات في هونج كونج، طوال مسيرتها الممتدة لنحو 3 عقود، لضيف شرف من الخارج، لقص شريط افتتاح المعرض.

وبحث سعادة المدفع ووفد مركز إكسبو الشارقة المرافق، خلال لقائه، مع بيني دو رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعي المجوهرات في هونج كونج، ووليام لي رئيس مجلس الإدارة المشارك في المعرض، ووينجز تشيونج المدير العام، بالإضافة إلى مدراء ومسؤولي الرابطة، الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الـ46 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، المقرر عقدها في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة 2-6 إبريل 2019، ومشاركة الجناح الخاص بهونج كونج، في فعاليات المعرض، الذي يقام مرتين في الشارقة سنوياً.

وأوضح سعادة سيف محمد المدفع، أنه كان شرفاً له أن يشارك في حفل افتتاح هذه الفعالية البارزة، على مستوى قطاع المجوهرات والحلي العالمي، وأعرب عن افتخاره واعتزازه، بالشراكة القائمة بين مركز إكسبو الشارقة، ورابطة مصنعي المجوهرات في هونج كونج.

وأضاف سعادته، أنه لطالما كان جناح هونج كونج مكوناً أساسياً، في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة منذ سنوات طويلة، إذ ساهم هذا الجناح، في استقدام معايير الحرفية العالية، والمفاهيم المتطورة والمميزة، من قطاع المجوهرات في هونج كونج، إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن ثقته، بأن هذه الشراكة من شأنها أن تحقق منافع كبرى للغاية لقطاع المجوهرات على المستوى الإقليمي.

من جانبه، أعرب بيني دو عن تقديره لأهمية الشراكة المثمرة، مع مركز إكسبو الشارقة، التي تعود إلى عدة عقود، وذلك بدءاً من السنوات الأولى لانعقاد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبحت رابطة مصنعي المجوهرات في هونج كونج، منذ ذلك الحين، شريكاً استراتيجياً مميزاً وموثوقاً، على المدى الطويل لمركز إكسبو الشارقة.

وكان جناح هونج كونج ثاني أكبر الأجنحة المشاركة، من حيث عدد العارضين في الدورة السابقة، من معرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات، حيث ضم 58 جهة عارضة.

وتسهم رابطة مصنعي المجوهرات في هونج كونج، التي تأسست عام 1988 في مساعدة مصنعي وموردي ومصدري الحلي والمجوهرات في هونج كونج، على المشاركة في مختلف المعارض الخارجية حول العالم، بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك تحت مظلة جناح هونج كونج.