أسواق المنطقة تحافظ على مكاسبها الإيجابية الثلاثاء

الشارقة 24:

حافظت غالبية أسواق المنطقة، على الأداء الإيجابي في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، حيث لم تتراجع سوى السوق السعودية صاحبة الارتفاعات القوية، في الجلستين السابقتين، إذ تراجع مؤشرها بنسبة 0.15% لتقفل عند مستوى 7905.12 نقطة، ولم تتغير قيمة مؤشر السوق البحرينية، في جلسة ارتفع فيها سهم واحد وتراجع فيها آخر، حيث أقفل عند مستوى 1325.93 نقطة، أما مؤشر سوق دبي فارتفع بنسبة 0.27% ليقفل عند مستوى 2675.87 نقطة في جلسة لم يتمكن فيها من الاحتفاظ بكافة مكاسبه المبكرة.

وصعدت السوق الكويتية، من وتيرة ارتفاعاتها، مع دعم غالبية قطاعاتها لتقفل عند مستوى 5140.97 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.49%، وحققت السوق العمانية مكاسب قوية بدعم قاده القطاع المالي، حيث ارتفعت بنسبة 1.90% لتقفل عند مستوى 4534.63 نقطة، وحافظت السوق الأردنية على ارتفاعاتها الهادئة، حيث صعدت بنسبة 0.11% لتقفل عند مستوى 1869.87 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2675.87 0.27 % السعودية 7905.12 0.15 % سالب الكويت 5140.97 0.49 % البحرين 1325.93 0.00 % عمان 4534.63 1.90 % الأردن 1869.87 0.11 %



الاستثمار والنقل يحدان من مكاسب سوق دبي

خرجت سوق دبي بمكاسب قليلة، من تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، بعد تخليها في النصف الثاني من وقت التعاملات، عن مكاسب أكبر بكثير كانت قد حققتها في النصف الأول من الجلسة، حيث أقفلت على مكاسب بلغت بواقع 7.21 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2675.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 142.2 مليون سهم بقيمة 232.8 مليون درهم نفذت من خلال 3520 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع السلع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.84%، في المقابل تراجع قطاعان في السوق، هما الاستثمار والنقل، وبنسبة 2.97% و0.59% على التوالي.

وسجل سعر سهم بنك الأثمار، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.33% وصولاً إلى سعر 0.316 درهم، تلاه سهم الأثمار بنسبة 5.09% وصولاً إلى سعر 0.289 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أملاك أعلى نسبة تراجع بواقع 6.37% وصولاً إلى سعر 0.382 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 4.44% وصولاً إلى سعر 1.29 درهم.

واحتل سهم دبي للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.5 مليون سهم، تلاه سهم الخليج للملاحة بواقع 17.8 مليون سهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 15.3 مليون درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 35.5 مليون درهم

تراجع طفيف لسوق السعودية لجني الأرباح

تراجعت سوق الأسهم السعودية، في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، نتيجة لعمليات جني أرباح طفيفة، على أسهم منتقاة، كانت قد حققت أرباحاً جيدة في الجلسات الأخيرة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.67 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 7905.12 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 166 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة التغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.58%، تلاه قطاع التامين بنسبة 2.51%، في المقابل سجل قطاع الرعاية الصحية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%.

وسجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.61% وصولاً إلى سعر 77.80 ريال، تلاه سهم إسمنت نجران بنسبة 5.06% وصولاً إلى سعر 8.92 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميفك ريت أعلى نسبة تراجع بواقع 3.89% وصولاً إلى سعر 8.41 ريال، تلاه سهم العالمية بنسبة 2.45% وصولاً إلى سعر 33.85 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.8 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 9.4 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 749.6 مليون ريال، تلاه سهم صادرات بواقع 515.2 مليون ريال.

مكاسب جيدة للسوق الكويتية وسط تحسن في التعاملات

صعدت السوق الكويتية، من وتيرة ارتفاعها في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، عقب جلستين من الارتفاعات الخجولة، حيث دعم أداء السوق غالبية القطاعات، في ظل تحسن ملحوظ في السيولة لتقفل على مكاسب بلغت بواقع 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليقفل عند مستوى 5140.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.5 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون درهم نفذت من خلال 4698 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات بصدارة قطاع التكنولوجيا، الذي ارتفع بنسبة 9.6%، في المقابل تراجعت مؤشرات 3 قطاعات قادها قطاع الخدمات الاستهلاكية بعد تراجعه بنسبة 4.4%.

وسجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62% وصولاً إلى سعر 114 فلساً، تلاه سهم إسمنت خليج بنسبة 8.01% وصولاً إلى سعر 755 درهم، في المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 35.73% وصولاً إلى سعر 617 فلساً، تلاه سهم ياكة بنسبة 12.70% وصولاً إلى سعر 110 فلوس.

واحتل سهم أعيان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.85 مليون سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 9.16 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.5 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 2.5 مليون دينار.

السوق البحرينية تقفل على حياد

في جلسة ارتفع فيها سهم واحد، من قطاع البنوك، وتراجع فيها أيضاً سهم واحد من نفس القطاع، أقفلت السوق البحرينية تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، من دون أي تغير يذكر عن الجلسة السابقة، إذ أقفل مؤشرها العام عند مستوى 1325.93 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بشكل كبير عن معدلات الجلسات السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.4 مليون سهم بقيمة 4.36 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.02 نقطة، فيما أقفلت القطاعات الخمسة المتبقية دون أي تغير يذكر.

وارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.46% وصولاً إلى سعر 0.438 دينار، فيما تراجع سعر سهم مصرف السلام بنسبة 1.08% وصولاً إلى سعر 0.092 دينار، أما قائمة الأكثر نشاطاً بالحجم فتصدرها سهم البنك الأهلي المتحد بعدما تم التداول على عدد 16.2 مليون سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" بواقع 604.8 ألف سهم.

دعم قوي من القطاع المالي للسوق العمانية

حققت السوق العمانية مكاسب كبيرة في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، بدعم من كافة القطاعات وبخاصة قطاع المال الذي تألق مدفوعاً باسهم بنك مسقط وبنك ظفار، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 84.43 نقطة أو ما نسبته 1.90% ليقفل عند مستوى 4534.63 نقطة، كما وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بشكل ملفت هي الأخرى، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.6 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 901 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل تراجع لسعر سهم شركة واحدة مع استقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 2.39%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم أومنفيست أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.55% وصولاً إلى سعر 0.358 ريال، تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 4.82% وصولاً إلى سعر 0.174 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية المتحدة للتامين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.32% وصولاً إلى سعر 0.300 ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.05% وصولاً إلى سعر 0.094 ريال.

واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم أومنفيست بواقع 2.4 مليون سهم، كما احتل سهم أومنفيست المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 867.9 ألف ريال تلاه، سهم بنك مسقط بواقع 651.7 ألف ريال.

مكاسب طفيفة للسوق الأردنية بدعم من قطاع المال

واصلت السوق الأردنية ارتفاعاتها الهادئة، في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، مدعومة من القطاع المالي وسط تراجع ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% ليقفل عند مستوى 1869.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 1172 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 48 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة، واستقرار أسعار أسهم 21 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.43%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.

وسجل سعر سهم البطاقات العالمية والجنوب للإلكترونيات، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% ليقفل كل منهما عند سعر 0.14 دينار، تلاهما سهم البنك التجاري الأردني بنسبة 6.49% وصولاً إلى سعر 0.82 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأولى للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.01% وصولاً إلى سعر 0.53 دينار، تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.60% وصولاً إلى سعر 2.07 دينار.

واحتل القطاع المالي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 1.09 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 537.7 ألف دينار.