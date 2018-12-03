"الاتصال الحكومي الاقتصادية" تبحث التنسيق المشترك لتنظيم الفعاليات

الشارقة 24:

عقدت شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً على هامش انعقاد الدورة الخامسة من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي والتي استضافتها إمارة الشارقة خلال يومي 20 و21 نوفمبر الماضي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز دور الشبكة في التنسيق المشترك لتنظيم الفعاليات الاقتصادية والعمل على توحيد أجندة الفعاليات الاقتصادية على مستوى الدولة، وتطوير أليات للتعاون في دعم مشاركات الوفود الاقتصادية للدولة بالخارج بما يخدم التوجهات والتنموية الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.

وأكد حميد المهيري مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، أن شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في توحيد جهود الاتصال فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي داخل الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، والتعاون في التخطيط الاستراتيجي الإعلامي لتوحيد الرسائل الاقتصادية وتطوير القدرات وأدوات الاتصال لدى كافة الإدارات الأعضاء عن طريق تبادل الخبرات والتجارب وتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الاتصال الحكومي.

وأضاف المهيري أن التنسيق المشترك فيما بين الجهات الأعضاء يتيح مجال أوسع للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي خاصة فيما يتعلق بالمنهجيات وخطط الإعلام والتسويق والإجراءات الإدارية المتبعة، إلى جانب توحيد الجهود في مجال الحملات التسويقية والترويجية فيما يتعلق بالمبادرات الاقتصادية التي تطرحها الدولة، وأيضاً إيجاد برامج ومبادرات مشتركة تدعم تطوير عملية الاتصال الحكومي، وتعمل على تأسيس قاعدة بيانات للوسائل الإعلامية بالاستفادة من بيانات التواصل وقنوات الاتصال المتوفرة لدى الوزارة ومختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة.