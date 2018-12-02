سكان بكين يشككون باتفاق وقف التعريفات مع أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أعرب عدد من سكان العاصمة الصينية بكين، عن تشككهم، إزاء اتفاق توصلت إليه بلادهم مع الولايات المتحدة، للتوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية، في خطوة تحول دون تصعيد الحرب التجارية.

وأوضح العديد من المواطنين، أنهم لا يثقون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنهم تشو جيان مين الذي استشهد بسلوكه في السابق، وأكد أنه دائماً يتراجع عن وعوده، ويتحدث دون التفكير في فحوى كلامه، فيما توقع يو شيانغ مينغ أن يكون هذا الاتفاق مؤقتاً، وليس طويل الأمد.

وأشار مينغ، إلى أن التجارة في الواقع، هي تبادل للمنتجات والفوائد والقيم بين البلدان، ومن الطبيعي أن تكون الفوائد بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير متوازنة، وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع أن نرى هذا الاتفاق على أنه تسوية نهائية للجميع، سيطول أجل الصدام والمفاوضات وحتى القتال.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن ترامب أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثات في الأرجنتين، أنه لن يزيد الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25%، ابتداء من أول يناير المقبل، مثلما أُعلن من قبل.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن الصين وافقت على شراء كمية لم يتم تحديدها، ولكن كبيرة جداً من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة ومنتجات أخرى.

وأضاف أن الجانبين سيبدآن محادثات تجارية جديدة، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق في غضون 90 يوماً، اتفق الجانبان على زيادة التعريفات الجمركية التي تبلغ نسبتها 10-25%.

وكان ترامب قد فرض رسوماً، بنسبة 10%، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية.

وهدد ترامب بعدها، بفرض رسوم على واردات صينية أخرى، بقيمة 267 مليار دولار.