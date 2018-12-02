الأخضر يزين شاشات 4 بورصات في المنطقة الأحد

الشارقة 24:

ارتفعت مؤشرات غالبية أسواق المنطقة، في تعاملات جلسة، يوم الأحد، حيث صعد مؤشر البورصة السعودية، بنسبة 1.84% ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، وذلك بدعم من كافة القطاعات وغالبية الأسهم، فيما لم تكن ارتفاعات المؤشر الكويتي بالشيء الكثير نتيجة للتباين الواضح في اتجاه القطاعات والأسهم، حيث ارتفع بنسبة 0.03% ليقفل عند مستوى 5110.90 نقطة، أما مؤشر السوق البحرينية فارتفع بنسبة 0.13% ليقفل عند مستوى 4417.92 نقطة بدعم انحسر على أسهم البنوك.

وبدعم من جميع القطاعات، ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.24% ليقفل عند مستوى 1332.07 نقطة، أما مؤشر السوق الأردنية فتراجع بضغط من قطاع الخدمات لمستوى 1860.57 نقطة بعدما فقد ما نسبته 0.14%، بينما كانت بورصة دبي مغلقة، احتفاءً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.





السوق الإغلاق التغير دبي مغلق مغلق السعودية 7845.02 1.84 % الكويت 5110.90 0.03 % البحرين 4417.92 0.13 % عمان 1332.07 0.24 % الأردن 1860.57 0.14 % سالب

مكاسب قوية لسوق السعودية بدعم من كافة القطاعات

حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية، خلال تعاملات جلسة، يوم الأحد، مدعومة من كافة القطاعات والغالبية العظمى من أسهم السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 142.03 نقطة أو ما نسبته 1.84% ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 130.5 مليون سهم بقيمة 3.22 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 167 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 9 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الطاقة الذي صعد بنسبة 3.31%، تلاه قطاع التامين بنسبة 2.61%.

وسجل سعر سهم سوكورب وابل ريت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 9.47 ريال، تلاه سهم ميفك ريت بنسبة 8.97% وصولاً إلى سعر 8.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحمادي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.77% وصولاً إلى سعر 24.60 ريال، تلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 1.73% وصولاً إلى سعر 19.36 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 16 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 1.57 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 348.9 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 294.8 مليون ريال.

ارتفاع طفيف للسوق الكويتية وسط تباين في أداء القطاعات

حققت السوق الكويتية في تعاملات جلسة، يوم الأحد، مكاسب طفيفة في ظل انقسام قطاعاتها بين رابح وخاسر، مع استمرار حالة الانتقائية والتحفظ في عمليات الشراء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 1.69 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5110.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 77.77 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 3285 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات بصدارة قطاع الخدمات الاستهلاكية وبنسبة بلغت 0.34%، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها المواد الأساسية بنسبة 1.3%.

وسجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.73% وصولاً إلى سعر 223 فلساً، تلاه سهم إسمنت خليج بنسبة 7.54% وصولاً إلى سعر 699 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم تجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.03% وصولاً إلى سعر 459 فلساً، تلاه سهم إيفا بنسبة 5.63% وصولاً إلى سعر 285 فلساً.

واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.64 مليون سهم، تلاه سهم العقارات الكويتية بواقع 336.25 ألف سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.33 مليون دينار، تلاه سهم اهلي متحد بواقع 1.64 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتفع بدعم من البنوك

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأحد، بدعم من الأسهم البنكية، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملاته عند مستوى 1332.07 نقطة كاسباً بواقع 3.26 نقطة أو ما نسبته 0.24%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.07 مليون سهم بقيمة 275.05 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 14.02 نقطة، في المقابل أقفلت بقية قطاعات السوق مستقرة دون أي تغير.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88% وصولاً إلى سعر 0.086 دينار، تلاه سهم مصرف السلام بنسبة 2.20% وصولاً إلى سعر 0.093 دينار، بينما تراجع سهم وحيد لشركة الأثمار القابضة وبنسبة بلغت 5.00% ليقفل عند سعر 0.095 دولار.

واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم بتلكو بواقع 655 ألف سهم.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية

صعدت السوق العمانية في جلسة، يوم الأحد، مدعومة من كافة قطاعاتها وسط تعاملات ضعيفة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.86 نقطة وبنسبة 0.13% ليقفل عند مستوى 4417.92 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 848.3 ألف ريال نفذت من خلال 260 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات، واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53% وصولاً إلى سعر 0.081 ريال، وشاركه المرتبة الأولى سهم عمان والإمارات للاستثمارات والتمويل ليقفل هو الآخر عند سعر 0.081 ريال، تلاهما سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.15% وصولاً إلى سعر 0.095 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إس أم أن باور القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 31.11% وصولاً إلى سعر 0.372 ريال، تلاه سهم أومنفيست بنسبة 1.16% وصولاً إلى سعر 0.340 ريال.

واحتل سهم إس أم أن باور القابضة المركز الأول بحجم وقيم التداولات بواقع 1.37 مليون سهم بقيمة 743.2 ألف ريال، تلاه في الحجم والقيمة سهم بنك مسقط بواقع 1.15 مليون سهم بقيمة 496.8 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاع الخدمات

واصلت السوق الأردنية هبوطها خلال تعاملات جلسة، يوم الأحد، بضغوط انفرد فيها قطاع الخدمات وسط تعاملات ضعيفة، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملاته عند مستوى 1860.57 نقطة فاقداً بنسبة 0.014%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون دينار نفذت من خلال 1172 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة، واستقرار أسعار أسهم 26 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطع المالي بنسبة 0.13%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، فيما لم يسجل قطاع الصناعة أي تغير في قيمته.

وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.22% وصولاً إلى سعر 0.89 دينار، تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.14%، في المقابل سجل سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 2.28 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.91% وصولاً إلى سعر 2.71 دينار.

واحتل القطاع المالي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.3 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 932.3 ألف دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 180.4 ألف دينار.